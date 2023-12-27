Đúng 12h ngày mai (28/12/2023), 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền về như thác lũ, đổi vận rực rỡ, phát lộc liên miên

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 12:58

Theo tử vi dự đoán, đúng 12h ngày mai (28/12/2023), 3 con giáp này có tiền bạc rủng rỉnh tiêu hoài không hết nhờ ăn lộc thần tài.

Tuổi Thìn

Đúng 12h ngày mai (28/12/2023), vận thế của con giáp tuổi Thìn đột phá mạnh mẽ do được Thần Tài ưu ái. Con giáp này sẽ nhận được vô số tin vui về tiền bạc. Ngoài ra, do người tuổi Thìn luôn có ý chí “vươn xa, bay cao” nên mọi cố gắng được đền đáp.

Họ luôn cố gắng phấn đấu nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất nên khi gặp đúng thời cơ sẽ biến cơ hội thành tiền bạc. Con giáp này sẽ tích lũy cho mình được những khoản tiền không nhỏ giúp cho cuộc sống được cải thiện rất nhiều.

Đúng 12h ngày mai (28/12/2023), 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền về như thác lũ, đổi vận rực rỡ, phát lộc liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự đoán đúng 12h ngày mai (28/12/2023), do tài khí vượng, “lộc tồn sinh quyền” nên sự nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ do đó thu nhập chính của người tuổi Tỵ tăng lên rõ rệt. Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội đầu tư sinh lời.

Đây cũng được xem là thời gian may mắn của Tỵ bởi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, làm đâu thắng đó, đầu tư một mà thu lại mười. Người tuổi Tỵ nên tận dụng khoảng thời gian này để làm dày thêm khoản tích lũy của bản thân, làm tiền đề cho cuộc sống giàu sang.

Đúng 12h ngày mai (28/12/2023), 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền về như thác lũ, đổi vận rực rỡ, phát lộc liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 12h ngày mai (28/12/2023), vận thế của người tuổi Dậu vô cùng hưng phát đặc biệt là về tài vận. Do được quý nhân giúp đỡ, đồng thời lại gặp đúng thời vận, cộng thêm sự nỗ lực nên sẽ được Thần Tài soi chiếu nên sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận không nhỏ từ việc đầu tư bên ngoài.

Do công việc ngày càng suôn sẻ, lại được cấp trên ưu ái và trọng dụng nên người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương do đó nguồn thu nhập chính cũng tăng lên gấp đôi, gấp ba. Con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Đúng 12h ngày mai (28/12/2023), 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền về như thác lũ, đổi vận rực rỡ, phát lộc liên miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 10 ngày tới (13/12 - 22/12), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ

Trong 10 ngày tới (13/12 - 22/12), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ

Tử vi có nói, trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn có vận trình xuôi thuận, thăng quan phát tài, tiền chảy về túi nhiều không đếm xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi ngày 28/12/2023 tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 57 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 59 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 59 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề