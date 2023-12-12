Trong 10 ngày tới (13/12 - 22/12), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 13:51

Tử vi có nói, trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn có vận trình xuôi thuận, thăng quan phát tài, tiền chảy về túi nhiều không đếm xuể.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được dự đoán sẽ vô cùng suôn sẻ trong 10 ngày tới. Sau thời gian làm việc vất vả và đây là lúc Hợi làm mới lại bản thân, sạc đầy năng lượng bằng những cuộc vui chơi, tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tiền tài không tự tìm đến con giáp. Con giáp may mắn này đã sắp xếp công việc từ trước nên giờ đây chỉ cần ngồi yên chờ Thần Tài mang tiền bỏ vào túi. Vận trình lên hương, Hợi làm gì cũng thuận lợi.

Người tuổi Hợi đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Thời vận thăng hoa cộng thêm đang vào ngày nghỉ nên con giáp này có thể thử sức ở một số trò chơi may rủi để kiếm một khoản tiền kha khá. Những lựa chọn trước kia đúng đắn mà chính bản thân Hợi cũng bất ngờ. Tuy nhiên, Hợi hãy nhớ rằng chỉ nên vui chơi là chính, chớ nên lún sâu kẻo lỡ đại nghiệp.

Trong 10 ngày tới (13/12 - 22/12), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi, không từ bỏ mọi cơ hội tốt để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ biết tận dụng ưu điểm của mình để vận dụng vào những hoàn cảnh cần thiết, nhờ vậy mà mọi thứ luôn diễn ra theo ý họ muốn.

Tử vi học có nói, trong 10 ngày tới, những người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần vì sẽ có thần tài và quý nhân lâm môn. Người tuổi Ngọ vốn tài giỏi, nên chỉ cần có cơ hội thì họ nhất định sẽ nắm bắt và thăng hoa. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa sẽ giúp con giáp giàu sang này có hầu bao rủng rỉnh, sung sướng đủ đầy. Tuổi Ngọ hãy tập trung vào việc của mình, làm thật tốt, phát huy mọi khả năng mình có, đừng để cơ hội vụt qua mất lúc nào chẳng hay mà lại phải nuối tiếc sau này.

Trong 10 ngày tới (13/12 - 22/12), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi chỉ rõ rằng, người tuổi Thìn gặp nhiều điều thuận lợi trong công danh và tình duyên. Trong cuộc sống, người tuổi Thìn dù gặp nhiều khó khăn trắc trở, ít may mắn. Dù có cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không nhận được những gì mình đã làm trước đó.

Trong 10 ngày tới, người tuổi Thìn có thể đón tài lộc bất ngờ. Được cả thần tài lẫn quý nhân che chở và chiếu cố nồng hậu nên chuyện làm ăn buôn bán đắc tài đắc lộc, mua 1 bán 10, xuất - nhập tới tấp. Có thể tuổi Thìn sẽ thấy khá vất vả và mệt nhọc vì không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi nhưng đừng để lỡ cơ hội hiếm có mà Thần Tài đang dành cho mình, bởi đâu phải lúc nào muốn có tiền là cũng có được đâu.

Trong 10 ngày tới (13/12 - 22/12), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang tháng 12, Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông

Sang tháng 12, Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông

Bước sang tháng 12, những con giáp may mắn này được dự báo sẽ có bứt phá trong sự nghiệp.

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