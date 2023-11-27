Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 08:56

Dự đoán tử vi cho thấy, đúng thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, vận trình của người những tuổi này vô cùng tươi sáng, được nhiều may mắn

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu phải đối mặt với khó khăn. Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong thứ 2 và thứ 3 đầu tuần. Quý nhân sẽ đưa ra cho bạn chỉ dẫn hợp lý về con đường tương lai mông lung trước mắt, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề hiện tại.

Phương diện tài lộc của bản mệnh có nhiều điểm sáng. Thực Thần phù trợ cho người tuổi Hợi, để những ai làm nghề tự do có thể nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Bạn có thể tiếp tục dùng số tiền đó để tiết kiệm hoặc đầu tư cho tương lai, khiến cuộc sống ngày một sung túc. Ngoài ra một số người còn có cơ hội giàu lên nhanh chóng dựa vào vận may như trúng số.

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày, đúng thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, tuổi Dậu khả năng thăng tiến trong công việc. Con giáp này làm hết trách nhiệm với công việc, không bao giờ ngại ngần trước khó khăn, hay kêu ca vất vả. Cấp trên đánh giá cao tinh thần yêu nghề, cống hiến cho công việc của bản mệnh. Người tuổi Dậu chẳng đòi hỏi gì nhiều, nhưng khi con giáp này thể hiện được năng lực của mình thì tất được người khác coi trọng.

Về phương diện tài lộc vô cùng dồi dào, thu nhập ổn định, cần chú trọng vào những việc có tính lâu dài, an toàn. Con giáp này biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay. Đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh sẽ vô cùng hanh thông thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về tiền bạc nhiều hơn. Nếu biết tận dụng thời cơ không chỉ thuận lợi trước mắt mà còn lâu dài nữa.

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, người tuổi Thân gặp cục diện Tam Hợp nên mọi việc đều hanh thông, thuận lợi, có được những cơ hội để thăng tiến trong rất lớn. Con giáp này nên tập trung làm tốt những việc mình có thể bởi cấp trên đang đặt nhiều kỳ vọng. Bản mệnh làm việc nhanh nhẹn, không để ai phải chờ đợi. Hãy tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để nổi bật hơn trong đám đông nhé.

Đường tài lộc của người tuổi Thân dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh nhờ ngũ hành Kim vượng. Bản mệnh sẽ nhận được những đơn hàng khá lớn, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng tiến không ngừng. Nhìn chung các nguồn thu nhập của con giáp này đều tăng lên, nhất là những người làm trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng thì càng có thành quả đáng kể, được cấp trên khen ngợi rất nhiều. Hãy phát huy điều này nhiều hơn nữa.

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Bước sang nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

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