Đúng 12h hôm nay ngày 14/5: Những con giáp này cẩn thận lời nói kẻo tai bay vạ gió, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tình duyên gặp nhiều trắc trở

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thiên Quan mang tới những nỗi lo lắng không yên cho người tuổi Sửu trong hôm nay khi tiểu nhân quấy phá, khiến cho công việc trong ngày của con giáp này không được tiến triển tốt đẹp. Ngày này có lẽ sẽ có nhiều chuyện khiến bạn đau đầu, hãy chuẩn bị tâm lý vững vàng nhé.

Hôm nay, bạn chớ nên hành xử vô lý rồi lại bắt nửa kia phải bao dung và chịu đựng mình. Mọi việc nếu đi quá giới hạn sẽ rất dễ đổ vỡ, hãy xem lại bản thân trước khi buông lời trách móc đối phương. Đừng quá tiêu xài phung phí số tiền mà mình đã mất bao công sức mới có được. Hãy trân trọng những thành quả này, vì đó chính là bước đệm giúp bạn nhanh chóng tiến dần đến những mục tiêu thành công phía trước.

Mệnh chủ cũng cần chú ý cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Điềm thị phi đang tới rất gần, họa từ miệng mà ra ai cũng biết nhưng mấy ai làm được, con giáp này nên biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói, tránh vô tình đắc tội với người khác.

Con số may mắn: 2, 23, 54

Màu sắc may mắn: Xanh, bạc, đỏ thẫm

Thiên Quan mang tới những nỗi lo lắng không yên cho người tuổi Sửu trong hôm nay khi tiểu nhân quấy phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trạng thái tinh thần của người tuổi Mão trong hôm nay không được tốt. Tâm trạng bạn lúc nào cũng buồn bực, khó lòng tập trung vào bất cứ việc gì. Con giáp này trở nên nhạy cảm hơn hẳn thường ngày, bất cứ tác động nào từ bên ngoài cũng có thể khiến bạn bất an và lo lắng rất nhiều.

Lại thêm Kiếp Tài giáng họa, mệnh chủ dễ đánh mất khoản tiền không nhỏ vì mù quáng và dễ dàng đặt lòng tin vào người khác. Bản mệnh nên lấy đó làm bài học khi phải trả giá đắt bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.

Trong một ngày vận khí ảm đạm như này, bạn còn dễ nảy sinh những suy nghĩ bốc đồng, khiến cho đối phương cảm thấy tổn thương vì sự thất thường của mình. Tình yêu cần sự quan tâm và san sẻ của cả đôi bên. Bạn không thể luôn hành xử theo ý mình, mà cần phải thương lượng với đối phương về những thay đổi có thể xảy ra, nếu không tình cảm xa cách là điều khó tránh khỏi.

Tài vận, suy thoái kinh tế khiến một số công việc kinh doanh gặp khó khăn, thu nhập vì thế mà giảm. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 14 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này trong ngày thứ 7.

Con số may mắn: 5, 11, 23

Màu sắc may mắn: Nâu, xanh ngọc bích, vàng nhạt

Trạng thái tinh thần của người tuổi Mão trong hôm nay không được tốt. Tâm trạng bạn lúc nào cũng buồn bực, khó lòng tập trung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp không ít rắc rối trong hôm nay. Bản mệnh có một ngày lao đao vì tai tiếng, thị phi từ trên trời rơi xuống khiến bạn chẳng kịp trở tay. Điều cần thiết nhất lúc này là cố gắng bình tĩnh, tránh bị người khác kích động rồi làm điều sai trái.

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng cần phải bình tĩnh và bao dung hơn, đừng để tính khí nóng nảy của mình gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ gia đình nơi có những người thân thiết nhất. Đến lúc mọi người thật sự xa cách nhau thì bạn có làm cách nào cũng khó vãn hồi.

Công việc của bạn cũng phải đối mặt với vô vàn trắc trở, bạn có thể bị điều chuyển vị trí làm việc hay gặp không ít bất lợi trong khoảng thời gian này. Đây là lúc bạn cần phải hết sức kiên trì, nhẫn nại, đừng vội vàng bỏ cuộc ngay khi khó khăn tìm đến. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 14 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Con số may mắn: 10, 22, 35

Màu sắc may mắn: Cam, vàng chanh, đen

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo