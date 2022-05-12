Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 14 -15/5 ): THẦN TÀI mở kho bạc, những con giáp này hưởng trọn phú quý, vận khí tăng cao, sự nghiệp tiến triển, đào hoa đỏ thắm

Theo dõi tử vi cuối tuần này, tuổi Dần có 2 ngày cuối tuần nhận được nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước. Cát tinh Thái Âm cho thấy, quý nhân trong tuần này của bạn có thể là nữ giới, hãy thật sự lưu tâm tới vấn đề này để không bỏ lỡ cơ hội.

Vận trình tình cảm trong tuần này cũng có phần khởi sắc hơn, nhất là với người độc thân. Con giáp này dễ có người thầm thương trộm nhớ mà bày tỏ tình cảm. Hãy cân nhắc kĩ càng để không bỏ lỡ hạnh phúc của mình nhé.

Tỷ Kiên cũng giúp những chú Hổ có đủ mạnh mẽ và quyết đoán để đưa ra những quyết định có lợi cho mình. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và trao cho thêm trọng trách, thêm cả Thiên Ấn hỗ trợ, bản mệnh luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Tuy nhiên nữ mệnh Tuổi Dần vẫn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong vận trình tình cảm so với nam mệnh. Con Giáp này cần phải đưa tay mà nắm giữ hạnh phúc đi thôi, đừng kén cá chọn canh mãi nữa nếu không vẫn cứ cô đơn, lẻ bóng mà thôi.

Tuổi Dần có 2 ngày cuối tuần nhận được nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có sao Thái Dương hậu thuẫn, tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp đặc biệt 2 ngày cuối tuần này. Với những kế hoạch tường tận mà mình đã vạch ra từ trước đó, con giáp này có thể dễ dàng có được những điều mình muốn. Đây có thể coi là lúc bạn đang hưởng thành quả của chính mình.

Công việc ở thời điểm này tiến triển vô cùng hanh thông, thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ, tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân và có được sự nhìn nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Nhân đà này, hãy đặt ra những thách thức lớn không để không ngừng khai phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Về phương diện tài lộc, được cả Thiên Tài và Chính Tài độ mệnh, con giáp này trong cuối tuần kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều chẳng kém. Cũng may là bản mệnh khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên mặc dù đôi khi thâm hụt một khoản nhưng bù đắp khá nhanh.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Thìn đang có nhiều lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim mình rung động. Nhiều vấn đề phát sinh nhưng đều có cách giải quyết cả mà. Hãy để cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo.

Có sao Thái Dương hậu thuẫn, tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp đặc biệt 2 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tin vui về tình duyên sẽ tới với người tuổi Ngọ trong 2 ngày cuối tuần có sao Bách Việt chiếu mệnh. Vận đào hoa nở rộ, người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của riêng mình. Cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng để lại nhiều ấn tượng khó phai, nhiều cơ hội để phát triển thành mối quan hệ thân thiết.

Tình cảm vợ chồng thuận hòa, thắm thiết, gia đạo an yên, con giáp này tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình. Trải qua nhiều biến cố, bạn biết ai mới là người thực sự yêu thương và bao dung cho những sai lầm của mình nên càng cố gắng gìn giữ hạnh phúc quý giá.

Song Tài cùng xuất hiện, tài vận càng ngày càng đi lên. Con giáp này đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền, hãy nắm bắt thời cơ thuận lợi như vậy đi nhé. Dù làm gì thì hãy chuyên tâm vào đó, chắc chắn là bạn sẽ sớm nhận về quả ngọt xứng đáng.

Đường tài lộc cuối tuần hưng vượng, Con Giáp này có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

Người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính còn có cả thu nhập phụ nữa. Tử vi hằng tuần nhắc nhở Con Giáp này nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Bởi thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến.

Tin vui về tình duyên sẽ tới với người tuổi Ngọ trong 2 ngày cuối tuần có sao Bách Việt chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo