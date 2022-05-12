Tử vi dự đoán ngày mai 13/5: Những con giáp này cẩn thận tiền mất tật mang, xui rủi không ai ngờ đến, kẻ tiểu nhân phá rối, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở

Tâm linh - Tử vi 12/05/2022 13:34

Dự đoán tử vi ngày mai 13/5, những con giáp này vận xui bủa vây, cẩn thận tiền mất tật mang, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, sự nghiệp xuống dốc.

Tuổi Tý

Ngày mai tuổi Tý vướng phải nhiều rắc rối. Bản mệnh phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp hoặc bạn bè. Hãy giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ ngả nghiêng theo lời kẻ xấu.

Chính Quan khuyên tuổi Tý nên tối ưu lựa chọn, hẳn nhiên những điều đơn giản và tự nhiên là rất tốt, nhưng như thế không có nghĩa rằng bạn làm việc tùy hứng. Nếu bạn muốn đạt kết quả cao trong công việc thì cần phải thận trọng hơn trong mọi tính toán của mình. Đừng để vướng vào những thứ mà bạn không chắc chắn.

Nếu bạn là người giữ vị thế cao nhưng phải nhận lời bàn ra tán vào từ cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Hãy nghiêm túc kiểm điểm bản thân để xem mình có cần thay đổi ở đâu hay không.

Cẩn trọng: Trong ngày người tuổi Tý nên cảnh giác hơn với người tuổi Mùi.

Giờ tốt: 13h-15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tị

Tử vi dự đoán ngày mai 13/5: Những con giáp này cẩn thận tiền mất tật mang, xui rủi không ai ngờ đến, kẻ tiểu nhân phá rối, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở - Ảnh 1
Ngày mai tuổi Tý vướng phải nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn ngày mai gặp nhiều trở ngại bất ngờ. Đừng nghĩ rằng mình đã từng đạt thành tích cao thì được phép kiêu ngạo. Đừng cư xử khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm.

Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì ngày mai không phải là ngày thích hợp để bạn lựa chọn đầu tư. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của người khác, chớ vội vàng làm theo linh cảm mà sập bẫy của kẻ gian.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy vận trình tình cảm không như ý, có thể tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của ai đó có thể khiến cho bạn ghen tị. Bạn nên tự tìm lấy niềm vui cho riêng mình thay vì đi ghen tị như vậy nhé, bạn sẽ chỉ mất thời gian và làm tổn thương chính mình mà thôi.

Cẩn trọng: Tuổi Thìn bạn luôn suy nghĩ tiêu cực vậy nên làm gì cũng không thành.

Giờ tốt: 13h-15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân

Tử vi dự đoán ngày mai 13/5: Những con giáp này cẩn thận tiền mất tật mang, xui rủi không ai ngờ đến, kẻ tiểu nhân phá rối, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Thìn ngày mai gặp nhiều trở ngại bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Thân dễ gặp phải trục trặc trong ngày mai. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng và khó giải quyết hơn hơn.

Tử vi ngày mới cho thấy ảnh hưởng của Lục Xung nên con giáp tuổi Thân rất dễ gây mâu thuẫn với người thân trong gia đình khiến cho mối quan hệ mỗi lúc một căng thẳng thêm. Thực ra việc bạn muốn giúp họ không phải là việc dễ vì chính bạn cũng đang có rắc rối, thế nhưng người ta cũng không chịu hiểu cho bạn.

Hãy cẩn thận trong mọi việc bởi kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận bạn. Hãy cố gắng làm mọi việc thật cẩn thận và dựa trên công sức của mình. 

Cẩn trọng: Tuổi Thân có nhiều bạn bè nhưng không ai thật sự tốt với bạn.

Giờ tốt: 7h-9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu

Tử vi dự đoán ngày mai 13/5: Những con giáp này cẩn thận tiền mất tật mang, xui rủi không ai ngờ đến, kẻ tiểu nhân phá rối, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở - Ảnh 3
Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Thân dễ gặp phải trục trặc trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 12h ngày mai 13/5: Những con giáp này gặp thời đổi vận, lên như diều gặp gió, tình - tiền thăng hoa nở rộ, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi

Đúng 12h ngày mai 13/5: Những con giáp này gặp thời đổi vận, lên như diều gặp gió, tình - tiền thăng hoa nở rộ, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 13/5, những con giáp này gặp thời đổi vận, sự nghiệp thăng tiến, lên như diều gặp gió, hưởng hết may mắn thiên hạ.

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