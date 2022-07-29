Đúng 12 giờ trưa mai (30/7): ‘Thần tài đổ lộc’ 3 con giáp hứng trọn tiền tài vào nhà, thuận lợi đường gia đạo, suôn sẻ đường công danh, bắt đầu cuộc sống ấm êm, không giàu đời không nể

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 11:44

Những con giáp này hứa hẹn sẽ có nhiều tin vui, cuộc sống suôn sẻ, vận khí gia tăng, tài lộc vượng phát vô cùng.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vận thế rất tốt. Năm 2022, vận thế của con giáp này luôn bình ổn và có thêm rất nhiều vận may đặc biệt là về chuyện tình cảm.

Người tuổi Ngọ thẳng thắn, cương trực, làm việc gì cũng luôn nỗ lực phấn đấu, cố gắng để có thể là người đứng đầu. Đúng 12 giờ trưa mai (30/7), người tuổi Ngọ đón nhận những tin vui về sự nghiệp. Cơ hội tốt liên tiếp kéo đến, chỉ cần biết nắm bắt thì chắc chắn sẽ tạo nên thành công lớn.

Các mối quan hệ của người tuổi Ngọ trong năm 2022 cũng chuyển biến khả quan, đồng nghiệp hòa hợp, tương trợ, đồng thời còn tìm kiếm được đối tác kinh doanh giàu tiềm năng đem lại những dự án nhiều lợi nhuận. Đúng 12 giờ trưa mai (30/7), do có cát tinh “Hồng Loan” soi chiếu nên người độc thân sẽ sớm tìm được người trong mộng, thoát khỏi cảnh cô đơn, còn người đã kết hôn thì tình cảm vợ chồng thêm nồng ấm, sớm có thêm lộc về con cái.

Đúng 12 giờ trưa mai (30/7): ‘Thần tài đổ lộc’ 3 con giáp hứng trọn tiền tài vào nhà, thuận lợi đường gia đạo, suôn sẻ đường công danh, bắt đầu cuộc sống ấm êm, không giàu đời không nể - Ảnh 1
 Sau đúng 12 giờ trưa mai (30/7), người tuổi Ngọ đón nhận những tin vui về sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian sắp tới, người tuổi cầm tinh con Gà sẽ gặp được quý nhân. Đúng 12 giờ trưa mai (30/7) này có nhiều lúc Dậu cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì người đó tự dưng xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn khiến bạn lấy lại tinh thần.

Sau đúng 12 giờ trưa mai (30/7) tuổi Dậu có nhiều may mắn trong cuộc sống, tha hồ hưởng những thành quả. Đây chính là khoảng thời gian giúp người tuổi Dậu cân bằng lại cảm xúc bản thân.

Đối với những người làm công ăn lương, bạn cũng gặp không ít may mắn. Theo đó, khi tinh thần bắt đầu sa sút, bạn liền nhận được sự giúp đỡ của cấp trên. Công việc kinh doanh của người tuổi Dậu còn nhận được vận may trời cho. Thần Tài đổ lộc, có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ, tự nhiên bạn có được một món hời thu về nhiều khoản tiền. Chính vì thế tuổi Dậu có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé.

Đúng 12 giờ trưa mai (30/7): ‘Thần tài đổ lộc’ 3 con giáp hứng trọn tiền tài vào nhà, thuận lợi đường gia đạo, suôn sẻ đường công danh, bắt đầu cuộc sống ấm êm, không giàu đời không nể - Ảnh 2
Đúng 12 giờ trưa mai (30/7) tuổi Dậu có nhiều may mắn trong cuộc sống, tha hồ hưởng những thành quả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có địa chi là Hợi Thủy cùng với Thái Tuế tạo thành cục diện Hợi Dần tương hợp hóa mộc.

Đồng thời lại có cục diện lục hợp nên con giáp này có nhiều cơ hội phát huy được hết tài năng của bản thân, từ đó khẳng định vị thế trong công việc. Sau đúng 12 giờ trưa mai (30/7), công việc của tuổi Hợi sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ, tuy bận rộn, vất vả hơn phải bỏ ra nhiều công sức hơn nhưng kết quả thu về lại rực rỡ và thành công gấp bội năm trước.

Sự nghiệp có nhiều thay đổi trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi tiếp tục cố gắng để có thêm nhiều thành công hơn nữa. Đúng 12 giờ trưa mai (30/7), sự nghiệp của người tuổi Hợi rất thuận lợi, liên tiếp tạo ra những đột phá mới.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau đúng hôm nay (thứ Sáu 29 - 7), khổ ải qua đi, xui rủi tan biến, 3 con giáp phục hồi vận may, gom hết tài khí, hoán đổi vận mệnh tài tình, đón cuộc sống ngập tràn hạnh phúc

Sau đúng hôm nay (thứ Sáu 29 - 7), khổ ải qua đi, xui rủi tan biến, 3 con giáp phục hồi vận may, gom hết tài khí, hoán đổi vận mệnh tài tình, đón cuộc sống ngập tràn hạnh phúc

Bước qua những ngày tháng vận trình không mấy hanh thông, 3 con giáp lại được tài vận trợ mệnh, vươn lên vút sáng trở thành người giàu, đại gia tiền tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 4 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn