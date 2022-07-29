Vào đúng tháng 8/2022 là tháng LÀM ĂN của 3 con giáp này, bán hàng ‘chạy vù vù’, tiền chảy tràn vào két, chất cao như núi, của nả tăng gấp bội

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 06:30

3 con giáp này hứa hẹn sẽ phát lộc kinh doanh, tiền chảy tràn như vũ bão, vận may đến liên tiếp gia sản không ngừng tăng lên.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con giáp tuổi Mùi được biết đến với bản tính trung thành, lương thiện và thật thà. Trong công việc, bạn là người mạnh mẽ, kiên trì, kiên định với mục tiêu đã đề ra. Khi đã quyết định làm việc gì, người tuổi này thường quyết tâm làm đến cùng chứ hiếm khi bỏ cuộc giữa chừng.

Đúng tháng 8/2022, người tuổi Mùi có nhiều cơ hội làm ăn phát tài, phát lộc. Trong tháng này, tài vận của bạn cực vượng, bạn làm đâu thắng đấy, có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Vào đúng tháng 8/2022 là tháng LÀM ĂN của 3 con giáp này, bán hàng ‘chạy vù vù’, tiền chảy tràn vào két, chất cao như núi, của nả tăng gấp bội - Ảnh 1
Con giáp Mùi thành công trên nhiều phương diện. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, khách hàng ùn ùn ghé chân, lợi nhuận thu về nhiều hơn tháng trước. Người tham gia đầu tư cũng bắt đầu nhận được những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư trước đó. Càng về cuối năm, càng đạt mục tiêu kinh doanh, bạn sẽ giàu to.

Tuổi Tý

Đúng tháng 8/2022 tuổi Tý khá may mắn, đặc biệt nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bạn dừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. Tuần này những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.

Vào đúng tháng 8/2022 là tháng LÀM ĂN của 3 con giáp này, bán hàng ‘chạy vù vù’, tiền chảy tràn vào két, chất cao như núi, của nả tăng gấp bội - Ảnh 2
Vận trình con giáp tuổi Tý sẽ được ban lộc phát lên cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cảnh báo con giáp này vào khoảng nửa cuối tuần cẩn thận với hung tinh Bạch Hổ, dễ mà có tai họa ập đến bất ngờ liên quan đến gia đình và bản thân. Những người có người thân đang ốm nặng thì phải hết sức để ý, còn bản thân mà có bệnh cũng nên đi khám ngay. Không ai yêu mình bằng chính mình tự yêu lấy mình đâu nhé.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tài năng xuất chúng lại là người cần cù, chăm chỉ và rất kiên cường. Họ ham học hỏi, luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu.

Trong các mối quan hệ, con giáp này từ tốn, vui vẻ, tự tin. Họ được nhiều người yêu mến bởi tính cách thật thà, nói được, làm được. Đúng 8/2022, con giáp tuổi Mão nhận nhiều tin vui, quý nhân đến cửa. Nhiều cơ hội công việc đến với họ. Lúc này, họ chớ nên chần chừ, hãy mau chóng chớp lấy cơ hội phù hợp với mình.

Thời gian tới, Mão không những kiếm được nhiều tiền mà có những người trở thành người quyền lực trong xã hội. Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp được đối tác, khách hàng hàng tiềm năng, có lợi cho các thương vụ. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái, giúp tăng thêm thu nhập. Người khởi nghiệp kinh doanh từ hòa vốn, bắt đầu có lãi. Làm việc chăm chỉ, con giáp này sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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