Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu ngày 29-7), 3 con giáp này nắm bắt vận trình vàng son, một bước tiến lên đỉnh cao, đổi đời giàu sang, triệu phú

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 20:10

Đón lộc an nhiên vô cùng, 3 con giáp nhất định sẽ thắng lợi, có nhiều cơ hội vàng son, ghi dấu ấn rực rỡ, thăng hoa (thứ Sáu ngày 29-7).

Tuổi Tuất

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu ngày 29-7), tuổi Tuất sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Tuất chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu ngày 29-7), Tuất sẽ là con giáp giàu có nhất nhì trộm vía nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Tuất như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Tuất lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Tuất cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Tuất có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu ngày 29-7), 3 con giáp này nắm bắt vận trình vàng son, một bước tiến lên đỉnh cao, đổi đời giàu sang, triệu phú - Ảnh 1
Các con giáp may mắn nhất tử vi 2022. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời chỉ rõ những người tuổi Tý chính là con giáp may mắn đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu ngày 29-7). Những người tuổi Tý trời sinh đã thông minh, tinh nhanh hơn người trong cuộc sống họ luôn nỗ lực hết mình vì công việc.

Người tuổi Tý là người kiên định, khi đối diện với khó khăn thử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Tử vi cho biết, người tuổi Tý chính là con giáp thăng quan phát tài đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu ngày 29-7). Con giáp này dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, người tuổi Tý không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Tý còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

Tuổi Ngọ

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu ngày 29-7), người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng, rộng mở riêng cho mình. Ngọ chính là con giáp may mắn này sẽ giã từ giai đoạn khó khăn chật vật trước đó, đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài. Liên tục trúng đậm, nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù.

Những người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thăng quan phát tài, hãy tận dụng cơ hội này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai của mình.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Trong lá số tử vi 2022, những con giáp này có cơ hội ẵm vàng, vận trình suôn sẻ, phú quý về tận cửa, may mắn nhất thiên hạ (trúng vào thứ 6, 29-7-2022).

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