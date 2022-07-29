Đúng 2 ngày tới (31/7 – 1/8), Thần Tài nổ lộc, 3 con giáp trúng tiền tỷ, tài vận bừng sáng, phúc khí dồi dào, may mắn đến tận cửa, có cả phúc, cả tài

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 10:25

Bước sang tháng mới, vận khí hanh thông, 3 con giáp này bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, ghi rất nhiều danh - tài - may mắn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trời sinh mạnh mẽ, kiên định. Trong công việc họ là người nhiệt huyết. Họ luôn không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu, xây dựng cuộc sống sung túc không ai bằng.

Họ cũng không ngại phải đối mặt với gian nan, vất vả. Vậy nên họ luôn sẵn sàng xông pha để tìm được cơ hội đổi đời. Đến một lúc nào đó người tuổi Thìn sẽ công thành danh toại.

Với những gì mà Thìn đã cố gắng và nỗ lực thì Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm nay. Vốn mang mệnh giàu có, trong năm nay Thìn còn tìm được cơ hội làm giàu và sẽ thành công. May mắn và sự chuyển vận sẽ đến vào đúng 2 ngày tới (31/7 – 1/8). Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện, quả là hỷ phúc cho con giáp này.

Đúng 2 ngày tới (31/7 – 1/8), Thần Tài nổ lộc, 3 con giáp trúng tiền tỷ, tài vận bừng sáng, phúc khí dồi dào, may mắn đến tận cửa, có cả phúc, cả tài - Ảnh 1
Con giáp Thìn có tài vận rất hanh thông sắp tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người sống độc lập, thông minh, thích sáng tạo và không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai. Không như những con giáp khác, người tuổi Ngọ không ngừng tìm tòi, học hỏi và cố gắng nỗ lực bằng hết khả năng để xây dựng một cuộc sống sung túc mỹ mãn. Thời gian trước đây, tuổi Ngọ đã phấn đấu rất nhiều tuy nhiên do vận may chưa đến nên họ vẫn giậm chân tại chỗ.

Tử vi học có nói, trong năm, tuổi Ngọ được định sẵn sẽ đổi vận bất ngờ. Tuy nhiên, giai đoạn đó đến vào khoảng cuối năm, đúng 2 ngày tới (31/7 – 1/8) phát huy tác dụng cực đỉnh.

Đặc biệt từ giai đoạn này trở đi, vận may của tuổi Ngọ lội ngược dòng, làm việc gì cũng hanh thông suôn sẻ, hơn nữa còn có quý nhân phù trợ, tạo điều kiện để phát triển mọi thứ một cách tốt đẹp. Những mong muốn trước đây chưa thể thực hiện thì có thể hoàn thành vào cuối năm nay. Dự kiến, 6 tháng cuối năm 2022, tuổi Ngọ sẽ sở hữu cuộc sống viên mãn với tình tiền đủ đầy.

Đúng 2 ngày tới (31/7 – 1/8), Thần Tài nổ lộc, 3 con giáp trúng tiền tỷ, tài vận bừng sáng, phúc khí dồi dào, may mắn đến tận cửa, có cả phúc, cả tài - Ảnh 2
Con giáp Ngọ có đủ cả tiền lẫn tình trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, giỏi thích ứng, luôn biết thích nghi trước mọi thay đổi của cuộc sống nên con giáp này sẽ sớm thu được thành công.

Đúng 2 ngày tới (31/7 – 1/8), cát vận ập tới, người tuổi Thân tạo dựng được vô số mối nhân duyên tốt đẹp.

Chính những mối nhân duyên này sẽ giúp con giáp này nếu là người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến, tăng thêm thu nhập, còn đối với người tự kinh doanh, làm chủ có thêm nhiều khách hàng, nhiều cơ hội làm ăn lớn.

Người tuổi Thân tháo vát, linh hoạt, rất có duyên với kim tiền, và thường sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thêm thu nhập.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng mùng 1/7 âm này, 3 con giáp lội ngược dòng làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tình tiền đều viên mãn

Đúng mùng 1/7 âm này, 3 con giáp lội ngược dòng làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tình tiền đều viên mãn

Những con giáp này có đủ cơ hội ‘tỏa sáng’, may mắn phát tài phát lộc, nhận về số tiền lớn trong tài khoản (đúng mùng 1/7 âm).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 8 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn