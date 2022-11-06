Đúng 11h ngày 13/10 âm lịch: Có Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp một bước vào giới đại gia, giàu có hết phần thiên hạ, tiền tiêu mãi chẳng vơi

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 05:05

Đây chính là 3 con giáp sẽ giàu có chóng mặt, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ vào đúng 11h ngày 13/10 âm lịch.

Tuổi Tị

Theo nhận định của tử vi, đúng 11h ngày 13/10 âm lịch, người tuổi Tị may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết. Bù lại cho những gian nan vất vả thời điểm đầu năm, thời gian này họ càng phất lên về tài vận và sự nghiệp.

Nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế, họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm, dự án cần thiết và phát huy đúng thế mạnh của bản thân. Tử vi đặc biệt khen ngợi người tuổi Tị về khả năng quản lý tài chính. Càng lúc nguy nan, họ càng chứng tỏ bản lĩnh hơn người của mình và khiến cho cộng sự, cấp trên nể phục.

Đúng 11h ngày 13/10 âm lịch: Có Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp một bước vào giới đại gia, giàu có hết phần thiên hạ, tiền tiêu mãi chẳng vơi - Ảnh 1
Theo nhận định của tử vi, đúng 11h ngày 13/10 âm lịch, người tuổi Tị may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng thường có số hưởng không chỉ vận may tới tấp mà còn gặp rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống do được thần linh phù hộ, bề trên nâng đỡ. Do được cát tinh phù hộ nên những người tuổi Thìn làm bất cứ công việc gì cũng đều nhận được tin vui, vận may liên tiếp kéo đến đúng 11h ngày 13/10 âm lịch.

Người tuổi Thìn hãy cố gắng nổ lực và cố gắng hết sức, tập trung làm tốt công việc kế hoạch của mình thành công sẽ đến với bạn một cách ưu ái nhất. Không chỉ vậy, ngũ hành của người tuổi Thìn thuộc Thổ nên vận thế của con giáp này khoảng thời gian tới cực kỳ tốt. Con giáp này hãy dốc hết sức lực của mình để hoàn thành mọi việc bằng hết sức tâm huyết nhe chắc chắn kết quả đạt được sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Con giáp này sẽ có cơ thăng quan tiến chức, tiền lương tăng lên theo cấp số nhân trong vòng 10 ngày tới đây.

Đúng 11h ngày 13/10 âm lịch: Có Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp một bước vào giới đại gia, giàu có hết phần thiên hạ, tiền tiêu mãi chẳng vơi - Ảnh 2
Do được cát tinh phù hộ nên những người tuổi Thìn làm bất cứ công việc gì cũng đều nhận được tin vui, vận may liên tiếp kéo đến đúng 11h ngày 13/10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 11h ngày 13/10 âm lịch, tuổi Tý sẽ nhận được những niềm vui bất ngờ, tài lộc dồi dào bỗng chốc có được nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Có thể nói trong số 12 con giáp, có lẽ con giáp tuổi Tý là con giáp thích tiền, yêu tiền và tham tiền số 1. Họ có thể làm bất cứ công việc gì, bất chấp tất cả chỉ để làm ra tiền.

Người tuổi Tý sẽ gặp may mắn về tiền bạc, con giáp này có thể có vận may đỏ đen hoặc bốc thăm trúng thưởng ngoài mong đợi. Ngoài ra người tuổi Tý cũng sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn với những khoản tiền thưởng không nhỏ. Thế nên hãy tận dụng tốt cơ hội tuổi Tý nhé.

Đúng 11h ngày 13/10 âm lịch: Có Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp một bước vào giới đại gia, giàu có hết phần thiên hạ, tiền tiêu mãi chẳng vơi - Ảnh 3
Đúng 11h ngày 13/10 âm lịch, tuổi Tý sẽ nhận được những niềm vui bất ngờ, tài lộc dồi dào bỗng chốc có được nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ cần bước qua đêm nay (4/11), 3 con giáp này đổi vận giàu có, vượng tài vượng lộc, đếm tiền mỏi tay, càng về cuối năm ắt sung túc

Chỉ cần bước qua đêm nay (4/11), 3 con giáp này đổi vận giàu có, vượng tài vượng lộc, đếm tiền mỏi tay, càng về cuối năm ắt sung túc

Qua đêm nay (4/11), những con giáp này nhận được cơ hội tốt trong công việc. Họ kiếm thêm thu nhập, có cuộc sống sung túc hơn trước.

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