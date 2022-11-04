3 con giáp đón nhiều cơ hội làm ăn, tiền bạc dư dả trong 2 ngày cuối tuần (5/11, 6/11), sự nghiệp thăng tiến, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 08:53

Thầy tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần sẽ có những con giáp vô cùng giàu có, phát tài cuộc sống lên hương.

Tuổi Mùi

Vận trình tình duyên rất đáng hứa hẹn với người tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần này, đặc biệt là nữ mệnh. Thầy tử vi cho biết đây là cơ hội để tuổi Mùi quên đi những chuyện không vui, và hướng tới tương lai nhiều tốt đẹp hơn.

Trên phương diện công danh người tuổi Mùi cũng có nhiều dấu hiệu tiến triển khá quan trọng tuần này nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân. Về đường tài vận của bản mệnh của người tuổi Mùi cũng đang trên đà tăng tiến, nhưng vượng nhất vẫn là thời điểm giữa tuần đến cuối tuần. Bản mệnh chẳng cần phải tìm kiếm tài lộc đâu xa, sẽ có người tự mang tới cho bạn.

3 con giáp đón nhiều cơ hội làm ăn, tiền bạc dư dả trong 2 ngày cuối tuần (5/11, 6/11), sự nghiệp thăng tiến, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Vận trình tình duyên rất đáng hứa hẹn với người tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần này, đặc biệt là nữ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cuối tuần này, những người tuổi Thân do Cát tinh hứa hẹn đầy may mắn và hanh thông với người tuổi Thân cả trong chuyện tình cảm lẫn trong công việc. Trên con đường công danh bản mệnh của tuổi Thân gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này do quý nhân sẽ thôi thúc bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bứt phá mạnh mẽ, giành lấy những điều mình mong muốn.

Người tuổi Thân luôn chăm chỉ và có sự cầu tiến của bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với cấp trên. Trên phương diện tiền bạc chủ yếu thực sự vượng vào cuối tuần. Tuổi Thân sẽ có thể sẽ có nhiều nguồn thu nhập cùng tăng tiến, nhưng đồng nghĩa với việc cuối tuần bạn chẳng được thảnh thơi mấy đâu.Đường tình duyên của bản mệnh cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân dễ dàng tìm thấy một nửa cho mình hãy tận dụng cơ hội này để thoát kiếp độc thận vui vẻ nhé!

3 con giáp đón nhiều cơ hội làm ăn, tiền bạc dư dả trong 2 ngày cuối tuần (5/11, 6/11), sự nghiệp thăng tiến, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Tử vi cuối tuần này, những người tuổi Thân do Cát tinh hứa hẹn đầy may mắn và hanh thông với người tuổi Thân cả trong chuyện tình cảm lẫn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần dưới sự che chở của cát tinh, người tuổi Dần càng thêm tự tin vào con đường mình đã chọn. Bạn có sự quyết tâm lớn lao nhờ niềm tin rằng cứ cố gắng hết mình thì sẽ nhận về những gì xứng đáng. Đây chính là một thời cơ kiếm tiền khi có Thiên Tài trợ mệnh. Ngời tuổi Dần không nên bỏ qua cơ hội này, giúp bạn mở rộng các mối quan hệ khách hàng, đối tác, đem lại nhiều thuận lợi trong tương lai.

Trên con đường tình duyên không có nhiều biến động, tuổi Dần vẫn giữ được mối quan hệ của mình ở mức ổn định. Người tuổi Dần dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn nhưng bạn thích cảm giác an toàn và bình yêu khi ở bên người ấy.

3 con giáp đón nhiều cơ hội làm ăn, tiền bạc dư dả trong 2 ngày cuối tuần (5/11, 6/11), sự nghiệp thăng tiến, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần dưới sự che chở của cát tinh, người tuổi Dần càng thêm tự tin vào con đường mình đã chọn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, Thần Tài rót tiền vào túi 3 con giáp, vận may chiếu sáng rực rỡ, tơ hồng trao đến tận tay

Trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, Thần Tài rót tiền vào túi 3 con giáp, vận may chiếu sáng rực rỡ, tơ hồng trao đến tận tay

Bước sang 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, chuyện tình cảm của 3 con giáp này có nhiều chuyển biến rõ rệt, dự báo có hỷ tín.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi 2 ngày cuối tuần Dự đoán tử vi ngày mai tử vi hôm nay tu vi ngay mai 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 51 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy