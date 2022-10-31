Trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, Thần Tài rót tiền vào túi 3 con giáp, vận may chiếu sáng rực rỡ, tơ hồng trao đến tận tay

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 10:28

Bước sang 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, chuyện tình cảm của 3 con giáp này có nhiều chuyển biến rõ rệt, dự báo có hỷ tín.

Tuổi Mùi

Trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, tuổi Mùi là một trong 3 con giáp phát tài nên tài lộc của con giáp này được cải thiện hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, những thuận lợi trong công việc giúp người tuổi Mùi đảm bảo được thu nhập, thậm chí vẫn tăng đều nhờ những khoản lương thưởng hậu hĩnh.

Với những người làm công ăn lương nếu chăm chỉ, chứng tỏ được vị thế trong công việc thì số tiền trong tài khoản sẽ tăng lên nhanh chóng. Còn người làm kinh doanh nếu đưa ra cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan thì có thể nhận ra hướng đi mới khả quan trong công việc. Không chỉ vậy bạn còn mở ra lối đi riêng, đem lại lợi ích cho bản thân và những người cấp dưới của mình.

Trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, Thần Tài rót tiền vào túi 3 con giáp, vận may chiếu sáng rực rỡ, tơ hồng trao đến tận tay - Ảnh 1
Trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, tuổi Mùi là một trong 3 con giáp phát tài nên tài lộc của con giáp này được cải thiện hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài lộc của tuổi Dần có nhiều dấu hiệu tăng tiến trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, bản mệnh thoát khỏi tình trạng lo lắng nợ nần trước đó. Những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bạn tạo được mạng lưới khách hàng, đối tác rộng rãi, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt.

Người làm công ăn lương nhận được các khoản thưởng nóng của cấp trên. Khi có túi tiền rủng rỉnh, bạn nên thử tiến hành đầu tư ở mức độ nhỏ lẻ để chuẩn bị cho thời cơ thu tiền về tay. Nhưng lưu ý rằng, dù rủng rỉnh đến đâu thì bạn cũng chớ chi tiêu một cách quá hào phòng. Hãy luôn để dành một khoản tiền tiết kiệm phòng sự cố bất ngờ.

Trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, Thần Tài rót tiền vào túi 3 con giáp, vận may chiếu sáng rực rỡ, tơ hồng trao đến tận tay - Ảnh 2
Tài lộc của tuổi Dần có nhiều dấu hiệu tăng tiến trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, bản mệnh thoát khỏi tình trạng lo lắng nợ nần trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vì xác định được rõ ràng mục tiêu mà người tuổi Mão sẽ kiếm được một khoản kha khá trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn thu dồi dào, dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu, có của tích lũy. Đây là thời điểm thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác.

Người làm ăn nên tranh thủ nắm bắt cơ hội, rồi bạn sẽ liên tục nhận được những hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào. Tuy nhiên trong quá trình giao tiếp, bạn cần tránh thái độ kiêu căng, ngạo mạn quá đà kẻo rước họa vào thân, khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Nếu có quá nhiều cơ hội đầu tư mở ra trước mắt, bản mệnh nên ưu tiên lựa chọn những hạng mục quen thuộc hoặc nghe theo lời khuyên của người đáng tin cậy chứ không nên vội vàng quyết định theo lời ngon tiếng ngọt của ai đó.

Trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, Thần Tài rót tiền vào túi 3 con giáp, vận may chiếu sáng rực rỡ, tơ hồng trao đến tận tay - Ảnh 3
Vì xác định được rõ ràng mục tiêu mà người tuổi Mão sẽ kiếm được một khoản kha khá trong 3 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời thả bao tiền trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn vận may, ngập ngụa trong nhung lụa, sung sướng như thần tiên

Trời thả bao tiền trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn vận may, ngập ngụa trong nhung lụa, sung sướng như thần tiên

Dự đoán trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ vượt nhiều khó khăn, ngày càng thành công trong sự nghiệp.

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