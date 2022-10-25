Nửa đầu tháng 10 âm lịch: Trên có Thần Tài, dưới có quý nhân, 3 con giáp đạt đỉnh tài lộc, may mắn phủ phê, nhiều cơ hội thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 14:26

Tử vi dự đoán, trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, những con giáp này có cơ hội phát huy năng lực, sớm đạt được những thành tựu như mong đợi.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu khà trầm lặng, ít nói. Con giáp này có năng lực, lại cần cù chịu khó nên có thể thành công. Vốn dĩ với đầu óc nhạy bén, người tuổi này tìm ra nhiều cơ hội để thăng tiến. Người tuổi này có phúc khí nên sẽ sớm được quý nhân nâng đỡ.

Trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Sửu có tài vận dồi dào. Họ gặp được quý nhân, được người tốt giúp đỡ trong cuộc sống cũng như công việc. Những người làm kinh doanh sẽ gặp được bạn làm ăn có uy tín, các thương vụ thu về nhiều thành quả.Những người làm công ăn lương cũng có tài lộc dồi dào, được cấp trên nâng đỡ. Người tuổi này nên tập trung toàn bộ sức lực để kiếm tiền. Chỉ cần nỗ lực hết sức mình, họ có thể kiếm được khoản thu nhập lớn hơn nhiều so với trước đây. Được Trời phú cho sức khỏe dồi dào, họ làm việc không ngừng nghỉ, nguồn thu tăng lên nhanh chóng. Người tuổi này mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình.

Nửa đầu tháng 10 âm lịch: Trên có Thần Tài, dưới có quý nhân, 3 con giáp đạt đỉnh tài lộc, may mắn phủ phê, nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh 1
Trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Sửu có tài vận dồi dào. Họ gặp được quý nhân, được người tốt giúp đỡ trong cuộc sống cũng như công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh can đảm, dám nghĩ dám làm. Người tuổi này sống vô tư, thoải mái, luôn giữ tư tưởng tích cực. Không những thế, họ là người tốt bụng, khéo léo nên sẽ sớm thăng tiến trong công việc, sự nghiệp.

Vào nửa đầu tháng 10 âm lịch, tài vận của người tuổi Dậu vượng hơn trước, nhất là đối với người làm kinh doanh. Nếu trước đây, họ làm ăn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Thời gian gần đây, con giáp này đã làm chủ được tình hình. Công việc kinh doanh của họ dần xuôi chiều mát mái.

Nửa đầu tháng 10 âm lịch: Trên có Thần Tài, dưới có quý nhân, 3 con giáp đạt đỉnh tài lộc, may mắn phủ phê, nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh 2
Vào nửa đầu tháng 10 âm lịch, tài vận của người tuổi Dậu vượng hơn trước, nhất là đối với người làm kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nửa đầu tháng 10 âm lịch, sự nghiệp của con giáp tuổi Thân có bước tiến lớn. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc, trở nên tốt đẹp. Con giáp tuổi này biết lập kế hoạch nên làm gì cũng thành công, thu về cả danh lẫn tài.

Người làm kinh doanh nếu đón đầu được vận may, hợp tác làm ăn với các đối tác tin cậy thì thành quả sẽ đúng như mong đợi. Người tuổi này trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng tươi tốt, nông sản bán được giá, túi tiền căng đầy.

Nửa đầu tháng 10 âm lịch: Trên có Thần Tài, dưới có quý nhân, 3 con giáp đạt đỉnh tài lộc, may mắn phủ phê, nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh 3
Nửa đầu tháng 10 âm lịch, sự nghiệp của con giáp tuổi Thân có bước tiến lớn - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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