Chỉ trong 2 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch (28, 29/9), Thần Tài xuất hiện, 3 con giáp giàu chẳng ngờ trước, cơ ngơi đồ sộ

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 14:10

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong 2 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, mọi kế hoạch của bạn đang tiến triển vô cùng suôn sẻ. Hãy cố gắng để gặt hái trái ngọt nhé.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp may mắn đầu tiên trong 2 ngày cuối tháng 9 âm lịch Bạn sẽ vượng tình lại vượng cả tài. Nhân duyên rộng mở nhờ sao Thái Âm nhập mệnh, bạn đón những tín hiệu tích cực trong mối quan hệ của mình. Với những ai đã tìm được nửa kia, bạn và người ấy ngày một gắn bó hơn, mâu thuẫn dần được tháo gỡ và đôi bên thêm hiểu về nhau.

Sự nghiệp cũng phát triển thuận lợi nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đã mất công xây dựng từ trước đó. Sao Thái Âm mở ra nhiều cơ hội hợp tác, ký kết làm ăn, thành tích mà bạn đạt được vô cùng đáng nể. Sự nghiệp cũng phát triển thuận lợi nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đã mất công xây dựng từ trước đó. Sao Thái Âm mở ra nhiều cơ hội hợp tác, ký kết làm ăn, thành tích mà bạn đạt được trong tuần này vô cùng đáng nể.

Chỉ trong 2 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch (28, 29/9), Thần Tài xuất hiện, 3 con giáp giàu chẳng ngờ trước, cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 1
Tuổi Mão là con giáp may mắn đầu tiên trong 2 ngày cuối tháng 9 âm lịch Bạn sẽ vượng tình lại vượng cả tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Người tuổi Tị trải qua 2 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch khá bình yên và suôn sẻ nhờ có cát tinh chiếu mệnh. Cuộc sống của bạn đang dần trở về quỹ đạo, vì không còn những biến cố hay sự kiện đột xuất nào xảy đến nữa nên bạn hoàn toàn có thể thoải mái thực hiện kế hoạch của mình. Công việc ở thời điểm này có những tiến triển đáng mừng, song con giáp này không nên chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng quá lâu.

Hãy luôn có cách để duy trì sự sáng tạo và hứng khởi của mình. Tài lộc cũng có sự khởi khắc khi nguồn thu chính và phụ đều tăng. Dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực gì thì cũng sẽ có được tiền bạc rủng rỉnh, nếu tiêu xài hợp lý thì còn tiết kiệm được một khoản dôi dư, cuộc sống chẳng còn eo hẹp.

Chỉ trong 2 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch (28, 29/9), Thần Tài xuất hiện, 3 con giáp giàu chẳng ngờ trước, cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 2
Người tuổi Tị trải qua 2 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch khá bình yên và suôn sẻ nhờ có cát tinh chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào 2 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, vận đào hoa của người tuổi Mùi được dịp nở rộ khi có sự trợ giúp của sao Bách Việt. Người đã có gia đình hoặc đang yêu sẽ đón thêm tin vui, cuộc sống vợ chồng được an ủi khá nhiều sau những khúc mắc trước đó. Người độc thân biết mình cần gì, bạn đặt ra những tiêu chuẩn phù hợp nên dễ dàng tìm được người trong mộng. 

Ấn Quan cùng tác động sẽ giúp sự nghiệp của Mùi bước lên một tầm cao mới. Xuất phát từ mong muốn được thể hiện bản lĩnh, bạn đang dần chứng tỏ được bản thân là người có năng lực và sẽ không nao núng trước tình thế khó khăn. Bạn cũng có nhiều cơ hội để cải thiện tài chính, thậm chí tiền bạc còn tự theo nhau đổ về nhà mà bạn không cần phải cố gắng quá nhiều.

Chỉ trong 2 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch (28, 29/9), Thần Tài xuất hiện, 3 con giáp giàu chẳng ngờ trước, cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 3
Vào 2 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, vận đào hoa của người tuổi Mùi được dịp nở rộ khi có sự trợ giúp của sao Bách Việt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những con giáp này phát tài trong ngày thứ Tư (19/10) bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

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