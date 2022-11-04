Từ 13-15h ngày 11/10 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền đổ không ngừng về túi, phúc lộc dài lâu, có sao tốt chiếu mệnh

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 07:25

Từ 16-20h ngày 11/10 âm lịch là khoảng thời điểm 3 con giáp này gánh tài, gánh lộc về nhà. Tài vận của họ vượng hơn tháng trước.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa. Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Tử vi có nói, từ 16-20h ngày 11/10 âm lịch, người tuổi Thìn được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến. Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi.

Từ 13-15h ngày 11/10 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền đổ không ngừng về túi, phúc lộc dài lâu, có sao tốt chiếu mệnh - Ảnh 1
Tử vi có nói, từ 16-20h ngày 11/10 âm lịch, người tuổi Thìn được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn tràn đầy năng lượng, giỏi tư duy trừu tượng. Trong công việc, họ luôn tỏ ra siêng năng, hăng hái và có trách nhiệm. Bước sang khung từ 16-20h ngày 11/10 âm lịch, người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân đồng hành. Vì trí nhớ tốt, trí tưởng tượng phong phú, họ đưa ra những ý tưởng tốt để nâng cao hiệu suất làm việc. Người tuổi này được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ.

Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc nấy nên tiền bạc đổ về túi họ không ngừng. Dù theo đuổi ngành nghề, công việc gì, khả năng làm việc nghiêm túc, năng nổ của họ được đánh giá cao.

Từ 13-15h ngày 11/10 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền đổ không ngừng về túi, phúc lộc dài lâu, có sao tốt chiếu mệnh - Ảnh 2
Bước sang khung từ 16-20h ngày 11/10 âm lịch, người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân đồng hành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

 

Khung từ 16-20h ngày 11/10 âm lịch, người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời vận đến, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Con giáp này trước đó gặp nhiều xui xẻo nhưng đến giờ đã tìm lại vận may, sự nghiệp dần khởi sắc. Họ cũng cần lắng nghe những ý kiến góp ý, từ đó nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân từ đó vững vàng hơn trong sự nghiệp. Người tuổi này làm ăn phát tài phát lộc, kiếm tiền về đầy túi.

Từ 13-15h ngày 11/10 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền đổ không ngừng về túi, phúc lộc dài lâu, có sao tốt chiếu mệnh - Ảnh 3
Khung từ 16-20h ngày 11/10 âm lịch, người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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Nhờ được Thần Tài hộ mệnh, 3 con giáp dưới đây sẽ ăn lên làm ra, tiền vào như nước, sự nghiệp thăng tiến và vạn sự hanh thông trong ngày 1/11/2022.

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