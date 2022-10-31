Đúng ngày 1 tháng 11 dương lịch, 3 con giáp thu vàng mỏi tay, tài lộc tràn trề, thu nhập tăng cao, quý nhân gõ cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 12:20

Nhờ được Thần Tài hộ mệnh, 3 con giáp dưới đây sẽ ăn lên làm ra, tiền vào như nước, sự nghiệp thăng tiến và vạn sự hanh thông trong ngày 1/11/2022.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con mèo vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, những người tuổi này không quá tham vọng, họ chỉ hy vọng có được một cuộc sống bình yên, đủ đầy về mặt tinh thần, còn vật chất chỉ cần đủ là được. So với những con giáp khác, họ được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố.

Đúng ngày 1/11/2022, người tuổi Mão bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Thời điểm này, bản mệnh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người và có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, thoát khỏi tình trạng nhàm chán, lối mòn trước đó, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh.

Đúng ngày 1 tháng 11 dương lịch, 3 con giáp thu vàng mỏi tay, tài lộc tràn trề, thu nhập tăng cao, quý nhân gõ cửa nhà - Ảnh 1
Đúng ngày 1/11/2022, người tuổi Mão bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Tử vi có nói, đúng ngày 1 tháng 11 dương lịch, tuổi Tỵ là con giáp may mắn, đường công danh của bạn vô cùng hanh thông bởi bạn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó để làm việc và cống hiến. Cũng nhờ những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp mà bạn luôn nhận được sự giúp đỡ mỗi lúc khó khăn. Do đó, nhiều rắc rối, trục trặc nhanh chóng được giải trừ, thậm chí bạn còn tìm thấy cơ hội trong thách thức. Chỉ cần cố gắng ắt bạn sẽ đạt được thành công.

Đúng ngày 1 tháng 11 dương lịch, 3 con giáp thu vàng mỏi tay, tài lộc tràn trề, thu nhập tăng cao, quý nhân gõ cửa nhà - Ảnh 2
Tử vi có nói, đúng ngày 1 tháng 11 dương lịch, tuổi Tỵ là con giáp may mắn, đường công danh của bạn vô cùng hanh thông bởi bạn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó để làm việc và cống hiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường có vẻ bề ngoài vô tâm lạnh lùng nhưng bên trong thực chất rất sâu sắc, thấu tình đạt lý và sống tình cảm. Họ không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói chỉ thường dùng hành động để chứng minh. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Đúng ngày 1/11 dương lịch, con giáp tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Với người làm đầu tư kinh doanh, việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay. Đừng chần chừ kẻo lỡ mất thời cơ làm giàu trong tầm tay.

Đúng ngày 1 tháng 11 dương lịch, 3 con giáp thu vàng mỏi tay, tài lộc tràn trề, thu nhập tăng cao, quý nhân gõ cửa nhà - Ảnh 3
Đúng ngày 1/11 dương lịch, con giáp tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vận xui đeo đẳng vì lưu 3 thứ trong nhà

Vận xui đeo đẳng vì lưu 3 thứ trong nhà

Theo quan niệm dân gian, những vật dụng như bát vỡ, giày sờn thường mang điềm xui. Vì vậy, bạn hãy loại bỏ ngay khỏi nhà để tránh xui xẻo đến với gia đình.

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