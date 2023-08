Đúng 10h sáng nay (20/8), 'tà khí tiêu tan - tài lộc hội tụ', 3 con giáp có lộc về tiền bạc, đạp trúng hũ vàng, va vào hũ bạc, làm gì cũng dễ phát tài

Vận trình tài lộc trong thời gian này khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Người tuổi Mùi vào 10h sáng nay phúc khí dồi dào, vận trình thuận lợi. Được quý nhân theo viện trợ, con giáp tuổi Mùi gặp nguy hóa lành, thập phần an tâm. Bản mệnh nên siêng năng nắm bắt thời cơ để đẩy mạnh những kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Con giáp sở hữu thể sẽ được thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào sử dụng mãi ko hết.

Con giáp Mùi gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép và vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.

Người tuổi Mùi vào 10h sáng nay phúc khí dồi dào, vận trình thuận lợi, được quý nhân theo viện trợ, con giáp tuổi Mùi gặp nguy hóa lành, thập phần an tâm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vào 10h sáng nay cát lộc hưng thịnh, tiền tài dồi dào. Đường tài lộc của con giáp này cực kì đáng ngưỡng mộ. Quý nhân xuất hiện và nâng đỡ vận trình của con giáp, nhiều sự tốt lành sắp sửa xảy ra.