Đúng 10h sáng nay (20/8), 'tà khí tiêu tan - tài lộc hội tụ', 3 con giáp có lộc về tiền bạc, đạp trúng hũ vàng, va vào hũ bạc, làm gì cũng dễ phát tài

Vận trình tài lộc trong thời gian này khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Người tuổi Mùi vào 10h sáng nay phúc khí dồi dào, vận trình thuận lợi. Được quý nhân theo viện trợ, con giáp tuổi Mùi gặp nguy hóa lành, thập phần an tâm. Bản mệnh nên siêng năng nắm bắt thời cơ để đẩy mạnh những kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Con giáp sở hữu thể sẽ được thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào sử dụng mãi ko hết.

Người tuổi Thân vào 10h sáng nay cát lộc hưng thịnh, tiền tài dồi dào. Đường tài lộc của con giáp này cực kì đáng ngưỡng mộ. Quý nhân xuất hiện và nâng đỡ vận trình của con giáp, nhiều sự tốt lành sắp sửa xảy ra.

Con giáp Mùi gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép và vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.

Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả Chính Tài và Thiên Tài cùng tụ hội. Bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Khi túi tiền rủng rỉnh, hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai.

Cung tiền tài của người tuổi Thân sẽ được hai sao tốt là Tử Sát và Phục Vị chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, giàu sang phú quý, gặt hái thành công đáng ghen tị. Vì có sao may mắn chiếu mệnh, vận may tăng gấp trăm lần lúc đó chẳng những tiền bạc rủng rỉnh mà vận may cũng đến, có cả hỷ sự.

Cung tiền tài của người tuổi Thân sẽ được hai sao tốt là Tử Sát và Phục Vị chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, giàu sang phú quý, gặt hái thành công đáng ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong tuần này. Nhờ có trợ lực mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Người tuổi Hợi sẽ có cơ hội làm giàu bất ngờ, đổi đời chỉ sau một đêm. Thần Tài sẽ chiếu cố người tuổi Hợi, thu nhập dự kiến sẽ tăng lên đáng kể có thể tăng gấp vài lần. Chỉ cần Hợi biết nỗ lực và cố gắng không ngừng cuộc sống sẽ sang một trang mới.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, người thuộc tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Họ có thể gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Công việc sẽ liên tục bứt phá gặp được may mắn, Hợi đi đâu, làm gì cũng thuận lợi. Những rắc rối trước đây sẽ được nhanh chóng tháo gỡ, tài lộc và thu nhập tăng cao, tương lai rực rỡ hơn.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, người thuộc tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, họ có thể gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.