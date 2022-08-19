Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp được lộc Thần Tài, cát khí dư dả, ăn nên làm ra, tha hồ hưởng lộc, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu nhanh như vũ bão

Tử vi của tuổi Dần cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của Dần, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Dần thành hiện thực. Người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà.

Vào 2 ngày cuối tuần này (20 - 21/8), vận may về tiền bạc sẽ đến với người tuổi Dần. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ trở nên phát tài. Do có cát tinh xuất hiện nên công việc của Dần có nhiều thuận lợi, các kế hoạch làm ăn mang đến nhiều lợi nhuận. Những dự án dù không đặt nhiều kỳ vọng cũng khá suôn sẻ.

Sửu đón vận quý nhân khá vượng vào 2 cuối tuần (20/8 - 21/8) nên vận trình có nhiều khởi sắc. Thời điểm này công việc của Sửu không có gì phải lo lắng, làm đâu thắng đó. Tranh thủ lợi thế đang có, Sửu hãy thể hiện năng lực của mình với đồng nghiệp, cấp trên để giành lợi thế cho mình.

Có câu xởi lời trời cho. Con giáp này sống phóng khoáng, tiền bạc dư dả hết lại có nên chẳng mấy khi phải đắn đo chuyện tiền nong. Với số tiền có được, Dần có thể thoải mái làm những việc mình yêu thích. Nếu đi đúng hướng trong công việc, Dần còn có thể thăng hoa hơn nữa.

Nhờ có Thần Tài hậu thuẫn nên con giáp này có nhiều cơ hội tài lộc. Cát tinh xuất hiện giúp công việc của người tuổi Sửu thuận lợi hơn. Có những dự án trước đó Sửu không đặt nhiều kỳ vọng nhưng ở thời điểm hiện tại lại rất suôn sẻ.

Người tuổi Sửu cần phải trải qua giai đoạn xuống dốc về tài lộc thì vận khí mới hanh thông. Giai đoạn này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Nhờ có Thần Tài hậu thuẫn nên con giáp này có nhiều cơ hội tài lộc, Cát tinh xuất hiện giúp công việc của người tuổi Sửu thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc trên phương diện tài lộc vào 2 cuối tuần này (20/8 - 21/8). Nhờ có tài tinh nâng đỡ nên các nguồn thu nhập của Thìn tăng tiến. Cả công việc chính và phụ đều mang đến nguồn thu đáng kể cho con giáp này.

Đón cát tinh chiếu mệnh, vận trình của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc. Công việc của bản mệnh thời điểm này không có gì phải lo lắng, làm đâu thắng đó. Bên cạnh đó, người tuổi Thìn còn nhận được sự hậu thuẫn của Thần Tài, vì vậy mà tài vận tăng lên đáng kể, cát khí lan tràn, tài lộc chảy vào túi ào ào.

Tuổi Thìn sẽ không phải lo lắng về tiền bạc. Mặc dù không quá phát đạt nhưng vẫn có thu nhập đều đặn, không phải chịu cảnh túng thiếu. Ngoài khoản thu nhập chính còn có khoản thu nhập bên ngoài giúp con giáp này đủ tiền trang trải cuộc sống. Chỉ cần cố gắng nhiều hơn thì không chỉ trong hai ngày cuối tuần mà cuộc sống dư dả của tuổi Thìn sẽ còn kéo dài.

Người tuổi Thìn nhận được sự hậu thuẫn của Thần Tài, vì vậy mà tài vận tăng lên đáng kể, cát khí lan tràn, tài lộc chảy vào túi ào ào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.