CHÚC MỪNG: Đúng 11 ngày tới (20/8 - 30/8), 3 con giáp được Thần Tài điểm tên sổ đỏ, quay phải gặp núi vàng, quay trái gặp biển bạc, tiền tài rủng rỉnh, dư sức sắm 3 lầu 4 bánh

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 08:10

Vào 11 ngày tới, Thần Tài chấm sổ 3 con giáp dưới đây đón siêu bão tài lộc, tiền ập xuống đầu, tài khoản tăng chóng mặt, trở thành đại gia.

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy, trong 11 ngày tới, vận trình tài lộc của tuổi Thân cơ bản là thuận lợi. Bên cạnh, con giáp này có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ thì tiền bạc sẽ không cần phải lo nghĩ. Phú quý đến cửa, con giáp tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội mới để chứng minh thực lực của mình, thu về cho mình nhiều tài lộc sung túc.

Tử vi học của những người tuổi Thân có nói, đây là thời điểm Thân có thể đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú. Con giáp này rất may mắn khi liên tiếp lọt sổ vàng của Thần Tài, được cho hưởng tài lộc, may mắn bất ngờ.

Do có quý nhân trợ giúp nên người tuổi Thân sẽ giải quyết được ổn thỏa những điều con tồn đọng trước đó. Cũng nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên chẳng lo túng thiếu. 

CHÚC MỪNG: Đúng 11 ngày tới (20/8 - 30/8), 3 con giáp được Thần Tài điểm tên sổ đỏ, quay phải gặp núi vàng, quay trái gặp biển bạc, tiền tài rủng rỉnh, dư sức sắm 3 lầu 4 bánh - Ảnh 1
Tử vi học của những người tuổi Thân có nói, đây là thời điểm Thân có thể đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi trong vòng 11 ngày tới, tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Tài lộc dồi dào, gặp nhiều cơ may làm giàu cho chính mình. Con giáp tuổi Mão đón nhận nhiều tin vui khi được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông. 

Mọi sự chăm chỉ trước đó của bản mệnh sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Điều này là nền tảng giúp Mão gặt hái được nhiều thành tựu hơn vào cuối năm. Quý nhân đến cửa, không ngại gặt hái thành tựu, tuổi Mão sẽ đạt được nhiều mục tiêu mới trong công việc của mình.

Con đường làm quan của người tuổi Mão khá rộng mở. Với sự nhanh nhẹn và tài trí thông minh của mình, tuổi Mão hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước. Quý nhân cũng xuất hiện trợ giúp bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống.

CHÚC MỪNG: Đúng 11 ngày tới (20/8 - 30/8), 3 con giáp được Thần Tài điểm tên sổ đỏ, quay phải gặp núi vàng, quay trái gặp biển bạc, tiền tài rủng rỉnh, dư sức sắm 3 lầu 4 bánh - Ảnh 2
Quý nhân đến cửa, không ngại gặt hái thành tựu, tuổi Mão sẽ đạt được nhiều mục tiêu mới trong công việc của mình - Ảnh: Internet 

Tuổi Hợi

Trong vòng 11 ngày tới đối với người tuổi Hợi, báo hiệu quý nhân là nữ mệnh sẽ xuất hiện trợ lực cho con giáp này kiếm được nguồn tài lộc khá vượng. Quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bản mệnh tìm thấy hướng đi thuận lợi dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho mình.

Tử vi cho thấy, thời điểm này, tuổi Hợi sẽ đón khá nhiều tin vui về đường tài lộc. Người tuổi này dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp Hợi có thể thoải mái chi tiêu hơn.

Tin vui tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Hợi trong 11 ngày tới đây vì Hợi may mắn có được thu nhập chẳng tồi chút nào. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay, tha hồ chi tiêu theo mong muốn mà không cần thắt lưng buộc bụng như trước đó.

CHÚC MỪNG: Đúng 11 ngày tới (20/8 - 30/8), 3 con giáp được Thần Tài điểm tên sổ đỏ, quay phải gặp núi vàng, quay trái gặp biển bạc, tiền tài rủng rỉnh, dư sức sắm 3 lầu 4 bánh - Ảnh 3
Tin vui tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Hợi trong 11 ngày tới đây vì Hợi may mắn có được thu nhập chẳng tồi chút nào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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