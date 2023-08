Tử vi 7 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp mở mắt đã có tiền, ra cửa đón' siêu bão tài lộc', vận may bao phủ, dư sức sắm 3 lầu 4 bánh, tự làm đại gia của chính mình

Vào 7 ngày cuối tháng 7 âm lịch, vận may sẽ chiếu cố tuổi Sửu, giúp con giáp này giải quyết được những rắc rối. Không những thế, tuổi Sửu sẽ gặp được cơ hội tốt giúp họ làm giàu. Việc cần làm nhất là tuổi Sửu cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, nắm bắt đúng thời ca và tiến về phía trước, dự kiến cuối năm sẽ tạo dựng được khối tài sản đáng mơ ước.

Trời sinh tuổi Sửu là những người có tính cách mạnh mẽ, luôn nỗ lực phấn đấu trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành công. Vì vậy, con giáp này không bao giờ sợ vất vả, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách to lớn.

Do cát tinh Hồng Loan nhập mệnh nên vận đào hoa khởi sắc nên người độc thân có nhiều cơ hội tốt trong chuyện tình cảm hôn nhân. Ngoài ra, công việc và thu nhập của người tuổi Mão trong thời gian này cũng rất hanh thông, thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Có thể nói đây là thời gian tam hỷ lâm môn của con giáp này.

Tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, hoặc đầu tư, trong 7 thời điểm này sẽ là thơi cơ tốt giúp tuổi Mão đổi đời. Một khi tài vận dồi dào thì tuổi Mão không phải phiền não về cuộc sống. Bên cạnh đó, vận may sẽ giúp sự nghiệp tuổi Mão không những vững chắc ổn định mà gia đình còn êm ấm hạnh phúc.

Trong 7 ngày cuối tháng 7 âm lịch, tài vận tăng vọt, rất nhanh có thể trở nên giàu có, Những tuổi Mão theo đuổi công danh, sự nghiệp cũng có thể có được thu hoạch tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người có số mệnh Rồng, là những thông minh và có quyền lực. Cuộc sống tuổi Thìn không êm đềm như những con giáp khác, họ luôn phải đối mặt với nhiều sóng gió nhưng sau đó họ lại được đền đáp xứng đáng hơn.

Thời gian 7 ngày cuối tháng 7 âm lịch, do có cát tinh “Thiên Hỉ” soi chiếu nên vận may liên tiếp kéo đến, vận đào hoa sáng sủa, tài vận vượng phát nên người độc thân sẽ có cơ hội tìm được người yêu thương. Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng rất may mắn trong công việc và thu nhập.

Trong thời gian, người tuổi Thìn sẽ có đại vận, kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy, tuổi Thìn nhớ kỹ, khi thời cơ đến tay, nhất định phải nắm chặt lấy, vô cùng nỗ lực, không ngừng cố gắng. Như thế mới có thể xoay đổi vận mệnh, nắm trong tay tiền tài, phú quý, sống đời hưởng thụ, thoải mái.

Thời gian 7 ngày cuối tháng 7 âm lịch, do có cát tinh “Thiên Hỉ” soi chiếu nên vận may liên tiếp kéo đến, vận đào hoa sáng sủa, tài vận vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.