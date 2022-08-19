2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp nào được 'Ông tổ xổ số' gọi tên trúng giải đặc biệt, có trong tay tiền tỷ, trả sạch nợ?

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 16:08

Vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp dưới đây sẽ có tài lộc đỏ chót, trúng số đổi đời, mở đầu kỉ nguyên bội thu tiền tài, trả sạch nợ nần.

Tuổi Thân

Trong thời gian qua, tuổi Thân đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở, thậm chí họ phải tự gánh hậu quả của người khác để lại. Tuy nhiên, vốn là người có tinh thần lạc quan và luôn nhìn về phía trước, tuổi Thân tin rằng chỉ cần cố gắng, nỗ lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tử vi chỉ rõ, Thân sẽ có 2 ngày cuối tuần (20 - 21/8) phơi phới hân hoan, làm ăn thuận tiện. Chẳng những được thần tài chiếu cố, Thân còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm. Con giáp phong phú này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được.

Vận thế của người tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ, làm việc gì cũng may mắn, đặc biệt nếu thử mua xổ số sẽ có cơ hội trúng giải thưởng không nhỏ. Vận may cùng với trí óc thông minh, nhanh nhẹn cũng sẽ giúp cho con giáp này tận dụng được tin tức đầu tư, kinh doanh mà bạn bè là quý nhân đem lại nên sẽ có cơ hội thăng tiến cũng như thu về lợi nhuận khủng.

2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp nào được 'Ông tổ xổ số' gọi tên trúng giải đặc biệt, có trong tay tiền tỷ, trả sạch nợ? - Ảnh 1
Vận thế của người tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ, làm việc gì cũng may mắn, đặc biệt nếu thử mua xổ số sẽ có cơ hội trúng giải thưởng không nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần có số mệnh phú quý nhưng lại chưa thể gặp được điều đó trong những năm tháng đầu đời. Tuổi Dần vốn là người có cá tính thẳng thắn, luôn muốn thể hiện năng lực tuyệt vời của mình để mọi người công nhận.

Người tuổi Dần nhanh gọn, khôn ngoan và biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên nên sớm gặt hái thành công xuất sắc trong đời sống. Chỉ cần chớp lấy vận may trời cho Dần ắt giàu sang an nhàn, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vào 2 ngày cuối tuần (20 - 21/8) sẽ giúp Dần vươn lên đổi đời, giàu sang phát lộc.

Với tư duy tỉ mỉ, năng lực xuất sắc, cộng thêm vận may trời ban nên không có việc gì có thể làm khó được người tuổi Dần. Con giáp này càng làm càng suôn sẻ, thuận lợi, càng làm càng thu về không ít tiền bạc. Người tuổi Dần có trí nhớ rất tốt, đầu óc thông minh, thích những nơi phồn hoa náo nhiệt, nhưng lại rất ham mê kiếm tiền. 

2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp nào được 'Ông tổ xổ số' gọi tên trúng giải đặc biệt, có trong tay tiền tỷ, trả sạch nợ? - Ảnh 2
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vào 2 ngày cuối tuần (20 - 21/8) sẽ giúp Dần vươn lên đổi đời, giàu sang phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, tuổi Mùi trong giai đoạn này sẽ đón nhận nhiều tin vui ở phía trước, tiền tài danh vọng tất cả đều có đủ, việc cần làm chính là phải bình tĩnh giữ gìn và phát huy tối đa mọi ưu điểm để có được cuộc sống viên mãn.

Mùi chí thú làm ăn, biết cách đối nhân xử thế và chăm làm điều thiện nên đi đến đâu cũng được yêu quý, nâng đỡ. Càng tích được nhiều công đức Mùi càng uống no lộc trời, tình tiền viên mãn. 2 ngày cuối tuần (20 - 21/8) tiền ùa vào két, của nả vây quanh nên Mùi không chỉ có tiền tỷ trong ngân hàng nhà nước mà còn một bước thành triệu phú, giàu nứt đố đổ vách.

Sự nghiệp của người tuổi Mùi có thể coi là như ý cát tường, giải quyết được hết những khúc mắc trước đây, mọi việc đều nhanh chóng thu về kết quả tốt đẹp, giúp làm dày thêm túi tiền của con giáp này.

2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp nào được 'Ông tổ xổ số' gọi tên trúng giải đặc biệt, có trong tay tiền tỷ, trả sạch nợ? - Ảnh 3
 2 ngày cuối tuần (20 - 21/8) tiền ùa vào két, của nả vây quanh nên Mùi không chỉ có tiền tỷ trong ngân hàng nhà nước mà còn một bước thành triệu phú, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h sáng mai (21/8), NGÀY ĐẸP VÍA TỐT, 3 con giáp quay phải gặp Thần Tài, quay trái hái được lộc, vận may bao phủ, kiếm được bộn tiền, tài khoản tăng theo cấp số nhân

Đúng 6h sáng mai (21/8), NGÀY ĐẸP VÍA TỐT, 3 con giáp quay phải gặp Thần Tài, quay trái hái được lộc, vận may bao phủ, kiếm được bộn tiền, tài khoản tăng theo cấp số nhân

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp dưới đây Cát thần kề bên, đào trúng mỏ vàng, bắt được thời cơ làm giàu, tài lộc tăng nhanh, giàu sang phú quý.

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