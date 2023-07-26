Đúng 100 ngày tới: Phúc phần Thần Tài sắp đặt, TOP 3 con giáp tay trắng thành đại gia, phú quý ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 26/07/2023 17:43

Theo tử vi, trong 100 ngày tới, sự nghiệp của 3 con giáp sau có nhiều khởi sắc. Họ có thêm cơ hội lớn, thu nhập được tăng thêm.

Tuổi Dậu

Trong 100 ngày tới là thời điểm cực kỳ thuận lợi để tuổi Dậu làm giàu. Đặc biệt là trong chuyện làm ăn và kiếm tiền. Ngoài ra, những người đang đi học cũng sẽ được nhiều phần suôn sẻ. Đa phần con giáp này là những người rất chăm chỉ và kỹ tính trong công việc. Chính sự đòi hỏi cao này khiến họ luôn chuyên tâm làm việc và đạt được những thành quả đáng tự hào.

Ngoài ra, với tư duy sắc sảo, đầu óc nhạy bén, đặc biệt là những vấn đề tiền bạc nên tuổi Dậu cũng thường "đi tắt đón đầu", kiếm được những khoản lợi nhuận lớn. Được sao Kim Quỹ chiếu nên cả phúc khí, tiền bạc, tài lộc và những điều tốt lành trong cuộc sống sẽ đến với Dậu giúp họ đón hết cơ may này đến cơ may khác, gặt hái không ít trái ngọt. Tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực hành động thì chẳng lo thiếu tiền tiêu.

Đúng 100 ngày tới: Phúc phần Thần Tài sắp đặt, TOP 3 con giáp tay trắng thành đại gia, phú quý ập xuống đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ Tý đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Tý nhất định sẽ làm giàu thành công.

Tử vi cho biết, sang 100 ngày tới, tuổi Tý được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho Tý.

Đúng 100 ngày tới: Phúc phần Thần Tài sắp đặt, TOP 3 con giáp tay trắng thành đại gia, phú quý ập xuống đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn trong 100 ngày tới xin gọi tên tuổi Mùi. Ấn Quan tác động giúp sự nghiệp của những chú dê vươn tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của bản thân. Từ đó, tài chính, tài lộc của bạn được cải thiện rất nhiều. Mọi ấp ủ, ý tưởng trong công việc nếu thực hiện đều có khả năng thành công rất cao.

Về đường tình duyên, tuổi Mùi được sao Bách Việt trợ giúp nên vận đào hoa nở rộ. Nếu có đôi có cặp, bạn sẽ đón tin vui, khúc mắc trong đời sống vợ chồng sớm được tháo gỡ. Còn người độc thân cũng biết mình muốn gì, cần gì, dễ dàng tìm được người trong mộng. Tuy nhiên, tuổi Mùi cần học cách nhìn người để không đánh giá người khác qua vẻ ngoài hào nhoáng.

Đúng 100 ngày tới: Phúc phần Thần Tài sắp đặt, TOP 3 con giáp tay trắng thành đại gia, phú quý ập xuống đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

 

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Tử vi thứ Ba ngày 11/7/2023 của 12 con giáp: Ngọ may mắn ngút trời, công danh vẻ vang; Mùi - Dậu đề phòng tiểu nhân, vướng nhiều rắc rối

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 11/7/2023 của 12 con giáp. Những người tuổi Ngọ may mắn nhận được tin hỷ trong sự nghiệp, nhanh chóng thăng tiến, phát tài phát lộc. Trong khi đó, Mùi - Dậu cẩn thận kẻ gian ám hại, rơi vào kiện tụng, thị phi.

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