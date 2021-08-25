Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt những tháng ngày khó khăn, chuẩn bị làm đại gia số má

Tâm linh - Tử vi 25/08/2021 06:17

Thời gian tới, ai xui mặc ai, 3 con giáp này vẫn phất lên ào ào, tiền của dư dả.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Họ có thể không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình. Nhờ tính cách mạnh mẽ, sống tích cực nên xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Những khó khăn trong công việc được giải quyết. Từ giờ tới cuối năm, sự nghiệp của con giáp sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

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Thìn sinh ra hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trời sinh trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Tuất cũng chịu khó xông pha, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trắc trở, để tìm được cơ hội đổi đời. Chính sự chịu thương chịu khó, chấp nhận thất bại mà Tuất rút được nhiều kinh nghiệm quý báu, làm hành trang để tiến về phía trước, gặt hái được nhiều thành công. Từ giữa năm 2021 trở đi, sự nghiệp, tình cảm đến tài vận của người tuổi Tuất đều có sự chuyển biến đặc biệt. Trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Tuất gặp được nhiều may mắn. Từ đầu tháng mọi việc trở nên hanh thông, suôn sẻ, đến cuối tháng lại có quý nhân chiếu cố.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chăm chỉ, siêng năng và biết nhẫn nại. Họ tâm niệm, mọi chuyện trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình, vì vậy nếu không tự nỗ lực thì sẽ không bao giờ thành công được. Mùi đã phải trải qua không ít khó khăn, vất vả, nhưng họ luôn quyết tâm hướng đến mục tiêu sống của mình, bằng lòng đánh đổi, thậm chí là hy sinh để tìm lấy cơ hội đổi đời. Bước vào năm 2021 này, tuổi Mùi là con giáp được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn. Đặc biệt từ tháng 7 âm lịch trở đi, tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Từ đầu tháng, tuy công việc vẫn đang trong quá trình rối ren, nhưng đã có hướng giải quyết nhất định. Những vấn đề nan giải của tuổi Mùi được giải quyết ổn thỏa từng bước một. Đến cuối tháng, vận may lội ngược dòng giúp tuổi Mùi tìm được cơ hội làm giàu. 

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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