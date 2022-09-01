Đúng 10 giờ sáng nay (1.9), LỘC vắt sang thu, 3 con giáp vận trình đỏ chót, cầu tiền có tiền, cầu an có an, suôn sẻ, hanh thông, hạnh phúc khó kiếm

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 06:23

Tử vi 12 con giáp nhận định, khoảng thời gian chuyển biến giữa các tháng có lộc đến những người may mắn, suôn sẻ mọi bề.

Tuổi Tỵ

Con giáp Tỵ trong những tháng vừa qua có đời sống tình cảm bình lặng, tài vận cũng không có quá nhiều vận may khiến đời sống tinh thần đôi lúc mệt mỏi, không được như ý.

Tuy nhiên, đúng 10 giờ sáng nay (1.9), vận may của họ chuyển biến tốt, đặc biệt là sao đào hoa, khiến người độc thân có cơ hội gặp được lương duyên ưng ý, tiến tới kết hôn.

Những người đang có gia đình thì có nhiều thời gian dành cho nửa kia hơn khiến tình cảm trở nên gắn bó khăng khít, không khí trong gia đình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.Tài khí của con giáp này đang tăng tiến khá nhanh, có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra và chắc chắn bản mệnh sẽ không để vuột mất cơ hội.

Đúng 10 giờ sáng nay (1.9), LỘC vắt sang thu, 3 con giáp vận trình đỏ chót, cầu tiền có tiền, cầu an có an, suôn sẻ, hanh thông, hạnh phúc khó kiếm - Ảnh 1
Con giáp Tỵ có nhiều cơ hội hạnh phúc và hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong nhưng không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Tuổi Tý

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Tý có Lục Hợp quý nhân ở bên nâng đỡ nên vận trình hôm nay có phần khởi sắc hơn. Đúng 8 giờ sáng nay (1.9), công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Những bước tiến tuy chậm mà chắc là điều mà những chú Chuột đã lên kế hoạch trước cho mình.

Chính Tài cho thấy những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này. Bản mệnh biết cách vun vén chi tiêu khéo léo nên cũng không gặp phải nhiều vấn đề về tài chính.

Đúng 10 giờ sáng nay (1.9), LỘC vắt sang thu, 3 con giáp vận trình đỏ chót, cầu tiền có tiền, cầu an có an, suôn sẻ, hanh thông, hạnh phúc khó kiếm - Ảnh 2
Con giáp Tý gặp vận may hiếm có. Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên tuổi Tý Đào hoa dữ xuất hiện, có thể sẽ có kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tý, vì thế hãy dành nhiều thời gian quan tâm hơn tới nửa kia, không nên vì bận rộn công việc mà thờ ơ với người ấy. Nếu đã lập gia đình, bạn nên chú ý tới việc xã giao của bản thân, nhất là với người khác giới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thông minh, nhanh nhẹn, luôn biết nắm bắt cơ hội do đó thường có được những cơ hội phát tài như mong muốn.

Đặc biệt con giáp này bẩm sinh đã mang vận may mắn, luôn được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, có thể nói rằng tỉ lệ trúng thưởng của người tuổi Sửu bao giờ cũng cao hơn những con giáp khác.

Đúng 8 giờ sáng nay (1.9) con giáp này gặp nhiều may mắn, Sửu “bên phải có Tài Thần phù hộ, bên trái lại có Quý nhân phù trợ” nên tiền bạc sẽ như nước ào ào chảy vào túi con giáp này. Chẳng những tài lộc mà tình duyên của tuổi Ngọ cũng đang vượng lên trông thấy. Thời điểm này người độc thân không ra chớp thời cơ thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng độc đắc đúng 2 ngày cuối tuần (03/09 - 04/09), 3 con giáp vận đỏ chảy thành dòng, tài lộc chất thành núi, phú quý tràn trề, ‘tiền đè ngộp thở’

Trúng độc đắc đúng 2 ngày cuối tuần (03/09 - 04/09), 3 con giáp vận đỏ chảy thành dòng, tài lộc chất thành núi, phú quý tràn trề, ‘tiền đè ngộp thở’

Theo tử vi 12 con giáp những ngày cuối tuần này, 3 con giáp có cơ hội ‘chạm’ may mắn, thăng hoa, viên mãn đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng