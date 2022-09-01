Đúng 10 giờ sáng nay (1.9), LỘC vắt sang thu, 3 con giáp vận trình đỏ chót, cầu tiền có tiền, cầu an có an, suôn sẻ, hanh thông, hạnh phúc khó kiếm

Tuy nhiên, đúng 10 giờ sáng nay (1.9), vận may của họ chuyển biến tốt, đặc biệt là sao đào hoa, khiến người độc thân có cơ hội gặp được lương duyên ưng ý, tiến tới kết hôn.

Con giáp Tỵ trong những tháng vừa qua có đời sống tình cảm bình lặng, tài vận cũng không có quá nhiều vận may khiến đời sống tinh thần đôi lúc mệt mỏi, không được như ý.

Bạn có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong nhưng không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Những người đang có gia đình thì có nhiều thời gian dành cho nửa kia hơn khiến tình cảm trở nên gắn bó khăng khít, không khí trong gia đình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.Tài khí của con giáp này đang tăng tiến khá nhanh, có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra và chắc chắn bản mệnh sẽ không để vuột mất cơ hội.

Tuổi Tý

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Tý có Lục Hợp quý nhân ở bên nâng đỡ nên vận trình hôm nay có phần khởi sắc hơn. Đúng 8 giờ sáng nay (1.9), công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Những bước tiến tuy chậm mà chắc là điều mà những chú Chuột đã lên kế hoạch trước cho mình.

Chính Tài cho thấy những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này. Bản mệnh biết cách vun vén chi tiêu khéo léo nên cũng không gặp phải nhiều vấn đề về tài chính.

Con giáp Tý gặp vận may hiếm có. Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên tuổi Tý Đào hoa dữ xuất hiện, có thể sẽ có kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tý, vì thế hãy dành nhiều thời gian quan tâm hơn tới nửa kia, không nên vì bận rộn công việc mà thờ ơ với người ấy. Nếu đã lập gia đình, bạn nên chú ý tới việc xã giao của bản thân, nhất là với người khác giới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thông minh, nhanh nhẹn, luôn biết nắm bắt cơ hội do đó thường có được những cơ hội phát tài như mong muốn.

Đặc biệt con giáp này bẩm sinh đã mang vận may mắn, luôn được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, có thể nói rằng tỉ lệ trúng thưởng của người tuổi Sửu bao giờ cũng cao hơn những con giáp khác.

Đúng 8 giờ sáng nay (1.9) con giáp này gặp nhiều may mắn, Sửu “bên phải có Tài Thần phù hộ, bên trái lại có Quý nhân phù trợ” nên tiền bạc sẽ như nước ào ào chảy vào túi con giáp này. Chẳng những tài lộc mà tình duyên của tuổi Ngọ cũng đang vượng lên trông thấy. Thời điểm này người độc thân không ra chớp thời cơ thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm