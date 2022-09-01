Theo tử vi 12 con giáp những ngày cuối tuần này, 3 con giáp có cơ hội ‘chạm’ may mắn, thăng hoa, viên mãn đủ đầy.

Tuổi Tuất Đúng 2 ngày cuối tuần (03/09 - 04/09), tuổi Tuất đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Tuất dự báo còn lớn hơn nữa. Những người tuổi Tuất chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Tuất sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn. Đặc biệt, những người tuổi Tuất có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức. Con giáp này không số đỏ triền miên thì con giáp nào?

Con giáp may mắn cả năm, càng cố gắng càng thành công. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất trung thực, thẳng thắn. Họ làm việc gì cũng đàng hoàng, quang minh chính đại. Người tuổi này đa phần đều nhiều tham vọng, có nhiều ước mơ, không chịu sống an phận, thủ thường. Con giáp này không ngại khó, ngại khổ, không ngừng nỗ lực vươn lên. Họ được dự báo sẽ đạt được những thành tích vượt trội trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Đúng 2 ngày cuối tuần (03/09 - 04/09), con giáp tuổi Dần có nhiều chuyện vui. Công việc của họ hanh thông, rộng mở hơn trước. Người làm công ăn lương sẽ tìm được công việc mới với mức lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn. Con giáp có cơ hội xoay chuyển vận mệnh trong năm. Ảnh minh họa: Internet Trong khi đó, một số người khác tìm được thêm công việc, dự án hợp tác làm ăn giúp tăng thêm thu nhập. Những người làm kinh doanh cũng gặp gỡ nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng có giá trị lớn. Tiền bạc, tài sản trong tay chẳng khác trúng độc đắc, con giáp này nhờ đó cũng tốt lên trông thấy. Tuổi Ngọ Đúng 2 ngày cuối tuần (03/09 - 04/09), tuổi Ngọ biến nguy thành an, tài lộc vượng phát, tiền của ngày một tăng. Tài vận của tuổi Ngọ chuyển từ yếu thành mạnh. Bản mệnh nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc. Tuổi Ngọ nếu đang làm kinh doanh thì có thể gặp những đối tác uy tín, ký được hợp đồng giá trị lớn hoặc tìm được người cùng chí hướng phát triển. Nhìn chung, con đường kinh doanh từng bước khởi sắc. Người làm công ăn lương cũng có đường công danh rộng mở. Ngoài công việc chính, tuổi Ngọ có thể kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài, cuộc sống ngày một no đủ, phát tài từ đây. Bản mệnh cố gắng còn được báo trở thành đại gia trong năm nay. Nhắm trúng đích, xác định đúng hướng, vận may chắc chắn sẽ tìm tới bạn. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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