Đúng 4h sáng mai (1/9), 3 con giáp như ‘phượng hoàng tái sinh’ gặp may liên tiếp, thức giấc sau 1 đêm nhận lộc thành tỷ phú, chưa bao giờ thăng hoa đến thế

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 22:54

Theo tử vi đúng 4h sáng mai (1/9), 3 con giáp này có tiền của bủa vây, mọi khó khăn biến mất, giúp họ may mắn như Rồng như Phượng.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý có tính cách ngay thẳng, chính trực, dù vậy nhưng họ vẫn rất giỏi trong giao tiếp, biết cách đối nhân xử thế nhờ vậy mà tạo dựng được nhiều mối quan hệ. So với những con giáp, người tuổi Tý rất thông minh, tài giỏi, hơn nữa lại còn độc lập tự chủ nên gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Tý mạnh mẽ và kiên định hơn nhiều người nghĩ, họ luôn muốn chủ động cuộc sống và luôn thay đổi bản thân để tìm được cơ hội tốt, giúp mọi thứ vẹn toàn viên mãn.

Tử vi học có nói, người tuổi Tý vốn biết nhìn xa trông rộng, họ có thể bỏ qua những chuyển nhỏ nhặt xung quanh để tìm kiếm cơ hội thành công trong tương lai và xa hơn nữa. Năm qua, tuổi Tý cũng đã phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở, tuy nhiên nhiên bước qua năm nay, đặc biệt đúng 4h sáng mai (1/9) mọi thứ sẽ được cải thiện đáng kể, thậm chí là thăng hoa hơn.

Tuổi Tý sẽ có quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, có thể tìm được đối tác tiềm năng, còn đối với những người làm công ăn lương thì sự nghiệp sẽ lên tầm cao mới.

Đúng 4h sáng mai (1/9), 3 con giáp như ‘phượng hoàng tái sinh’ gặp may liên tiếp, thức giấc sau 1 đêm nhận lộc thành tỷ phú, chưa bao giờ thăng hoa đến thế - Ảnh 1
Tử vi mách bảo con giáp có vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn, ham học hỏi, thích nghiên cứu cái mới, tìm hiểu thế giới xung quanh.

Tử vi dự báo, đúng 4h sáng mai (1/9), con giáp này sẽ đổi vận, chuyện kiếm tiền diễn ra tốt đẹp. Nhìn chung, vận trình tài lộc của tuổi Tỵ ngày càng thăng hoa. Tỵ nhận được sự hỗ trợ của quý nhân nên con đường sự nghiệp hanh thông, mọi khó khăn được giải quyết êm đẹp, không lâm vào tình trạng bế tắc.

Người làm kinh doanh có cơ hội đón ‘bão tài lộc’, các đơn hàng ùa về, dù khởi nghiệp cũng có được mọi may mắn. Mọi khó khăn, khổ cực sẽ dần qua đi, con giáp này hưởng đủ lộc trời, gà hóa thành công, phượng hoàng. 

Đúng 4h sáng mai (1/9), 3 con giáp như ‘phượng hoàng tái sinh’ gặp may liên tiếp, thức giấc sau 1 đêm nhận lộc thành tỷ phú, chưa bao giờ thăng hoa đến thế - Ảnh 2
Con giáp Tỵ may mắn số 2 không ai số 1. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo rất thông minh, nhanh nhẹn, sống có trách nhiệm. Họ cũng là người có tính cách phóng khoáng, hòa đồng, không thích so đo, tính toán với người khác nên được mọi người yêu mến.

Đúng 4h sáng mai (1/9), sẽ có nhiều cơ hội cho người tuổi Mão. Chỉ cần người tuổi Mão có sự chuẩn bị để nắm bắt lấy những cơ hội may mắn đó thì vận thế sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Dù khởi đầu không suôn sẻ nhưng họ có thể mạnh mẽ chịu đựng áp lực, rất năng động và linh hoạt để ứng phó với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, họ không quên những mục tiêu đã định và kiên trì theo đuổi đến cùng.

Sự nghiệp hanh thông, tình cảm thăng hoa, tài vận vượng phát, là những điều để miêu tả về con giáp này trong tương lai.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày tới (2/9 - 3/9), Phật Bà ban phước, 3 con giáp tiền về như vũ bão, may mắn vấp phải cục tiền, gánh vàng còng lưng, làm gì cũng thành công, viên mãn

Đúng 2 ngày tới (2/9 - 3/9), Phật Bà ban phước, 3 con giáp tiền về như vũ bão, may mắn vấp phải cục tiền, gánh vàng còng lưng, làm gì cũng thành công, viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp đúng 2 ngày tới (2/9 - 3/9), những con giáp này có cơ hội nhận ‘bão tài lộc’ vinh hoa phú quý hưởng đủ, cơ hội phát tài, thăng tiến như đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 57 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục