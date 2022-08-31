Đúng 2 ngày tới (2/9 - 3/9), Phật Bà ban phước, 3 con giáp tiền về như vũ bão, may mắn vấp phải cục tiền, gánh vàng còng lưng, làm gì cũng thành công, viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 21:57

Theo tử vi 12 con giáp đúng 2 ngày tới (2/9 - 3/9), những con giáp này có cơ hội nhận ‘bão tài lộc’ vinh hoa phú quý hưởng đủ, cơ hội phát tài, thăng tiến như đại gia.

Tuổi Tý

Gặp đúng thời vận đúng 2 ngày tới (2/9 - 3/9) nên vận thế của con giáp này bừng bừng khởi sắc.

Người tuổi Tý vốn thông minh, năng lực kiếm tiền cũng rất tốt. Chỉ cần con giáp này phát huy được sở trường của bản thân cũng như nắm bắt được các cơ hội phát tài trong thời gian cuối năm, chắc chắn sẽ kiếm về được số tiền không nhỏ. Thời gian này, do có Phúc tinh soi chiếu nên người tuổi Tý vô cùng may mắn trong công việc, làm một thu hai, làm một mà tiến bộ ba, bốn nên tạo được nhiều bước đột phá mới trong công việc. Bản mệnh chỉ cần lên kế hoạch và sắp xếp công việc, cơ hội gặp vận may có 1-0-2 tìm đến.

Đúng 2 ngày tới (2/9 - 3/9), Phật Bà ban phước, 3 con giáp tiền về như vũ bão, may mắn vấp phải cục tiền, gánh vàng còng lưng, làm gì cũng thành công, viên mãn - Ảnh 1
Những con giáp lưng tựa núi vàng, núi bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tinh tế, hiểu biết, biết phân biệt đúng sai và có cách đối nhân xử thế hợp lòng người. Con giáp này sống tình nghĩa, dĩ hòa vi quý với những người xung quanh. Tuổi Mão ham học, không ngại thay đổi để ngày một tốt hơn. Đúng 2 ngày tới (2/9 - 3/9), tuổi Mão sẽ được cát tinh chiếu cố.

Những người làm công chức, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp được may mắn, có lương, có thưởng dồi dào. Tuổi Mão cũng sẽ có được mối làm ăn quý giá, mang đến nhiều tài lộc. Nếu đang đi làm ăn xa cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Cát hỷ lần này, người tuổi Mão cứ mở sẵn túi để giàu to.

Đúng 2 ngày tới (2/9 - 3/9), Phật Bà ban phước, 3 con giáp tiền về như vũ bão, may mắn vấp phải cục tiền, gánh vàng còng lưng, làm gì cũng thành công, viên mãn - Ảnh 2
Con giáp Mão vận may bủa vây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng những ưu điểm của bản thân để phát huy, để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuổi Dậu là người luôn biết nỗ lực cố gắng không ngừng, luôn khao khát có một cuộc sống giàu có không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, họ muốn được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Tử vi học có nói, đúng 2 ngày tới (2/9 - 3/9), những người tuổi Dậu được Phật Bà chiếu cố sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may lội ngược dòng. Người tuổi Dậu đang tìm việc, đề xuất tăng lương hay bước vào kỳ thi cử cũng sẽ nhận được tin vui. Người làm ăn buôn bán cũng thu về nhiều tài lộc, có thể mở rộng quy mô kinh doanh. Con giáp này có thể trúng độc đắc, như vấp phải túi tiền to. Công việc Dậu hanh thông suôn sẻ, từ đó kéo theo tài vận dồi dào chưa từng thấy. Từ đầu năm đến giờ, tuổi Dậu cũng đã được quý nhân giúp đỡ, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa viên mãn là chuyện chẳng lạ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày nghỉ lễ (2/9 - 4/9), Thần Tài ưu ái, tiền tài vô số, 3 con giáp trúng mánh, phát tài, số lớn ăn nên làm ra, không giàu sang cũng có của ăn của để như ý muốn

Đúng 3 ngày nghỉ lễ (2/9 - 4/9), Thần Tài ưu ái, tiền tài vô số, 3 con giáp trúng mánh, phát tài, số lớn ăn nên làm ra, không giàu sang cũng có của ăn của để như ý muốn

Đúng 3 ngày nghỉ lễ (2/9 - 4/9), 3 con giáp có số làm ăn, tài vận hanh thông, cuộc sống có thể thay đổi như ý muốn, cố gắng bao nhiêu, giàu sang bấy nhiêu.

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