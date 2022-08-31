Đàn ông thuộc 3 con giáp này suốt đời chung thủy, không ‘giàu đổi bạn sang đổi vợ’, làm ăn có số vượng phát, tiền của dư dôi, thương vợ chiều con như trứng mỏng

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 18:14

Người đàn ông thuộc 3 con giáp này không chỉ có số làm ăn mà còn thấu tình đạt lý, thương vợ chiều con, ít khi xảy ra bất hòa trong gia đình.

 

Tuổi Tuất

Nam tuổi Tuất trong cuộc sống rất cần cù, siêng năng, chịu khó, biết giữ chữ tín. Còn trong chuyện tình cảm họ rất chân thành, đặc biệt rất ghét sự phản bội.

Không ‘giàu đổi bạn sang đổi vợ’, người tuổi Tuất luôn cho vợ cảm giác chăm lo tinh tế, ân cần yêu thương. Đôi lúc tuổi trẻ họ thích rong chơi, “lang bạt kỳ hồ”, thế nhưng một khi đã yêu ai thì một lòng một dạ chung thủy, họ biết lắng nghe và biết nói những điều phụ nữ muốn được nghe. Đây là người rất giỏi kiếm tiền và biết nắm bắt thời cơ. Tuy bản thân họ quý trọng đồng tiền và khá quan tâm đến đời sống vật chất nhưng không phải là người keo kiệt.Về cử chỉ hành động thì họ nhẹ nhàng, ấm áp và lan tỏa, không vội vàng, không nóng nảy.

Đàn ông thuộc 3 con giáp này suốt đời chung thủy, không ‘giàu đổi bạn sang đổi vợ’, làm ăn có số vượng phát, tiền của dư dôi, thương vợ chiều con như trứng mỏng - Ảnh 1
Nam tuổi Tuất trong cuộc sống rất cần cù, siêng năng, chịu khó, biết giữ chữ tín. Ảnh minh họa: Internet

Ở bên cạnh chàng, bạn luôn được đáp ứng mọi nguyện vọng bởi tính cách hào phóng và thấu hiểu tâm tư người khác của chàng. Ngoài ra, đây cũng là người đàn ông sẵn sàng lắng nghe để hòa hợp với người bạn đời của mình.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu được biết đến với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó và rất đỗi thật thà. Bên cạnh đó, họ còn một đặc điểm nữa đáng khen ngợi là chung thủy. Một khi đã yêu ai, trong mắt họ chỉ toàn hình bóng của người yêu, chẳng thể chứa thêm bất cứ ai trong trái tim.

Lãng mạn và thành thực, vững chắc là những đức tính đáng quý của người chồng tuổi Sửu. Chàng luôn đảm nhận trách nhiệm gánh vác gia đình chỉ mong nửa kia có cuộc sống tốt nhất.

Họ tận tụy, giàu lòng vị tha, luôn bao dung và quan tâm tới nửa kia, sẵn sàng hy sinh vì người ấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn tôn thờ người phụ nữ của mình và trở về với gia đình dù bao cám dỗ xảy ra.

Đàn ông thuộc 3 con giáp này suốt đời chung thủy, không ‘giàu đổi bạn sang đổi vợ’, làm ăn có số vượng phát, tiền của dư dôi, thương vợ chiều con như trứng mỏng - Ảnh 2
Lãng mạn và thành thực, vững chắc là những đức tính đáng quý của người chồng tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong quan điểm của người tuổi Dần, họ trân trọng giá trị bên trong của một con người. Ngay cả khi người phụ nữ mà người tuổi Dần đã chọn không quá đẹp hoặc tính cách cũng không thật sự tốt thì đối với họ cũng là đủ.

Mặc dù bản tính nóng nảy, tuy nhiên họ rất điềm đạm và luôn tìm cách vun vén cho gia đình. Không quan tâm quá nhiều đến những người khác như thế nào, chỉ cần là nửa kia phù hợp với họ thì người tuổi Dần sẽ chọn cô ấy và cam kết chỉ có một mình cô ấy. Cho dù ngoài kia có bao nhiêu người đẹp hơn, tốt hơn, người tuổi Dần cũng sẽ không thay lòng. Đây được xem là con giáp chỗ dựa tinh thần cho gia đình, bởi ngoài có tài mệnh phú quý, giỏi làm ăn ra thì họ luôn phải chân thành và một lòng xây đắp gia đình ổn định, có cuộc sống sung túc về sau.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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