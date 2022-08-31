Tử vi đúng 00h (thứ Bảy, 3/9/2022), vận trình xui xẻo, 3 con giáp dễ phá tan sự nghiệp gầy dựng bao năm, hung tinh quấy phá, cố gắng lắm mới khấm khá trở lại

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 15:33

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 00h (thứ Bảy, 3/9/2022) ngày không tốt trong tháng, 3 con giáp càng không may mắn, hung tinh dễ áp đảo khiến bản mệnh khó phất.

Tuổi Dần

Tử vi đúng 00h (thứ Bảy, 3/9/2022), vận xui ập tới khiến người tuổi Dần phải rất vất vả để xoay sở. Điềm báo tử vi cho thấy con giáp này gặp nhiều vấn đề rắc rối về tài chính do bị tác động bởi hung tinh. Bạn chẳng những gặp khó khăn trong việc tìm cách cải thiện thu nhập mà còn dễ thất thoát một khoản không nhỏ do đặt niềm tin sai chỗ.

Con giáp này cần xem xét lại các mối quan hệ của mình, đừng dễ dàng trở nên thân thiết với những người mà chưa thực sự biết họ có đáng để tin tưởng hay không. Đồng thời bạn cũng cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, đừng vội tin vào những hứa hẹn phù phiếm, viển vông. Sau thời gian này, vận trình lại trở lại, sao tốt chiếu mệnh giúp bạn tháo gỡ khó khăn, càng về cuối năm càng ít xui xẻo.

Tử vi đúng 00h (thứ Bảy, 3/9/2022), vận trình xui xẻo, 3 con giáp dễ phá tan sự nghiệp gầy dựng bao năm, hung tinh quấy phá, cố gắng lắm mới khấm khá trở lại - Ảnh 1
Thời vận không may mắn của 3 con giáp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đối đầu với cục diện Hình Thái Tuế nên vận trình có nhiều dấu hiệu suy giảm, vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải chú ý cẩn thận hơn, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối ập đến, khiến bạn phải chóng mặt ứng phó.

Tử vi đúng 00h (thứ Bảy, 3/9/2022), cố gắng khắc phục các điểm yếu của mình, đặc biệt là trong giao tiếp cũng như trong công việc, như vậy thì bạn mới có thể vượt qua những khó khăn dễ dàng hơn, không phải phụ thuộc vào điều này, điều khác.

Bản mệnh thường không mấy tập trung vào nhiệm vụ của mình vì tinh thần thiếu hăng hái, không sẵn sàng hành động nên dù có đặt ra kế hoạch cũng khó bắt tay vào làm. Chính những điều bạn thực hiện hàng ngày khiến lãnh đạo cảm thấy khó tin tưởng, không muốn giao cho bạn những công việc quan trọng, việc thăng tiến trở nên khó khăn nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua.

Tử vi đúng 00h (thứ Bảy, 3/9/2022), vận trình xui xẻo, 3 con giáp dễ phá tan sự nghiệp gầy dựng bao năm, hung tinh quấy phá, cố gắng lắm mới khấm khá trở lại - Ảnh 2
Tử vi đúng 00h (thứ Bảy, 3/9/2022), nên cố gắng khắc phục các điểm yếu của mình, đặc biệt là trong giao tiếp cũng như trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình, chú ý hơn khi làm việc để tránh xảy ra những sai sót đáng tiếc, ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân. Nếu có điều kiện, bạn cũng nên mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình, bởi quan hệ rộng sẽ giúp bạn chạm tay tới nhiều cơ hội đáng mơ ước hơn, đồng thời cũng giúp bạn hóa giải những khó khăn dễ dàng hơn.

Tuổi Tý

Các phương diện trong cuộc sống của người tuổi Tý không có nhiều khởi sắc đúng 00h (thứ Bảy, 3/9/2022). Người làm ăn kinh doanh nên thay đổi suy nghĩ. Nếu cứ bước trên lối mòn thì mãi không thể thoát ra khỏi những thất bại. Con giáp này cần phải tìm hiểu những kênh đầu tư mới, không nên cứ tập trung vào nguồn thu nhập từ công việc chính.

Trong năm, tuổi Tý có thể gặp tranh chấp về tiền bạc vì vậy cần hết sức cẩn trọng khi hợp tác làm ăn, ngay kể cả khi đối tác là người thân trong nhà.

Với người làm công ăn lương, con giáp này cần phải bình tĩnh, không nôn nóng để tránh vấp phải tranh chấp trong công việc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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