Đúng 10 ngày tới, thoát kiếp nghèo khó, 3 con giáp phất lên thành đại gia tiền tỷ, Thần May Mắn phù trợ phát tài ‘to đùng’, muốn nghèo cũng không được

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 13:53

Đúng 10 ngày tới, những con giáp này được Thần may mắn phù trợ mang lại cơ hội vàng đổi lộc phát tài, thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Thìn

Khoảng thời gian đúng 10 ngày tới, cát tinh xuất hiên trong cung mệnh, con giáp này có làm bất cứ việc gì, đi đến bất cứ nơi đâu, đều được thần may mắn phù trợ.

Người tuổi Thìn sẽ liên tiếp đón nhận những tin vui về chuyện gia đình, công việc làm một thu hai, tiền bạc rủng rỉnh chất đầy két. Con giáp này sẽ đón lộc trời cho, được thần tài cưng yêu, quý nhân chiều chuộng. Từ đó, đường tài vận rực rỡ hân hoan, muốn gì được nấy, nhà lầu xe hơi chỉ là chuyện nhỏ.

Đúng 10 ngày tới, thoát kiếp nghèo khó, 3 con giáp phất lên thành đại gia tiền tỷ, Thần May Mắn phù trợ phát tài ‘to đùng’, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 1
Con giáp Thìn vận may tới gần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu rất thích khám phá. Họ cũng là người hào sảng, mạnh mẽ, thích kết giao và rất trượng nghĩa. Vì thế, Dậu tự tạo cho mình nhiều mối quan hệ có lợi cho cuộc sống, công việc.

Đúng 10 ngày tới, tài vận của người tuổi Dậu đặc biệt thịnh phát, có thể nói rằng “Có muốn nghèo cũng không được”.

Thời điểm này chính là thời điểm kiếm tiền, chỉ cần người tuổi Dậu không ngừng nỗ lực, biết nắm bắt thời cơ thì con giáp này sẽ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc và có thể thoải mái chi tiêu.

Đúng 10 ngày tới, thoát kiếp nghèo khó, 3 con giáp phất lên thành đại gia tiền tỷ, Thần May Mắn phù trợ phát tài ‘to đùng’, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 2
Người tuổi Dậu sớm thu vàng bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cương trực, trách nhiệm và có giác quan thứ sáu cực nhạy. Đứng trước những kẻ rắp tâm hãm hại, chơi xấu mình con giáp này luôn đủ tinh anh để đề phòng và đáp trả khôn khéo. Thế nên, cả đời họ chưa bao giờ rơi vào đường cùng, càng không dễ bị lừa gạt.

Đúng 10 ngày tới, tử vi người tuổi Tý khá tốt, vận số của họ phát triển rực rỡ nhất. Ngoài việc dễ dàng mua nhà sắm xe, có tiền tỷ trong tay Tý còn có tình duyên nồng ấm, hạnh phúc ngất ngây.

Nhờ cục diện tam hợp nên Tý may mắn lại càng thành công. Họ chẳng cần lao lực, cũng không cần cố gắng quá nhiều nhưng tiền cứ đổ vào túi ào ào như thác.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ngay sáng mai (mùng 6/8 âm lịch), 3 con giáp Thần Tài ‘thả núi vàng’, tiền tài đắp đống, cơ hội trúng số triền miên, bước ra cửa là tiền rơi vào đầu

Ngay sáng mai (mùng 6/8 âm lịch), 3 con giáp Thần Tài ‘thả núi vàng’, tiền tài đắp đống, cơ hội trúng số triền miên, bước ra cửa là tiền rơi vào đầu

Ngay sáng mai (mùng 6/8 âm lịch), 3 con giáp này có ơn trên phù hộ, cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, vận số làm ăn giàu có đếm tiền không ngơi tay.

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