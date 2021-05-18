Đúng 0h thứ Tư ngày 19/5, những tuổi này may mắn hơn người, làm đâu trúng đó, ngập trong biển tiền

Đứng đầu trong danh sách 12 con giáp , Tý được mệnh danh là người tiên phong, luôn đi đầu, chủ động trong mọi việc. Trong ngày 19/5 tới đây, Tý trở thành con giáp đại gia, muốn tiền sẽ có rất nhiều tiền, làm một đồng hưởng mười đồng. Tý kiếm tiền khá dễ dàng nhờ vào sự chăm chỉ, nhanh nhẹn của mình.

Theo tử vi 12 con giáp, cấp trên trọng dụng nên đặc biệt giao cho bạn nhiều dự án lớn, có thể đây là cơ hội để bạn học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của những người tuổi Chuột cũng vượt ngoài mong đợi. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ tri kỷ trong một cuộc hẹn cuối ngày. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian bên nhau nên tình cảm vượng sắc.

Thời gian qua Sửu gặp không ít khó khăn nhưng khi bước sang ngày 19/5, bạn có được nhiều tài lộc lớn. Hễ bước ra đường là Sửu nhận được lộc trời ban, tiêu xài không hết. Những việc làm của Sửu làm sẽ được công nhận, cấp trên trọng dụng vì bạn chăm chỉ, thật thà. Vận hạn đã qua, những xung đột với đồng nghiệp cũng có cơ hội hòa giải, không còn gay gắt như trước đây.

Theo sách tử vi, trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Sửu đang độc thân nhận được khá nhiều lời tỏ tình. Tuy nhiên bạn nên thận trọng tìm cho mình một người thích hợp. Vì có nhiều mối quan hệ chỉ muốn lợi dụng bạn chứ không hề có ý tốt với Sửu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới, ngày 19/5, Ngọ là con giáp may mắn, được cát tinh chiếu mệnh nên vận trình vượt ngoài mong đợi. Công việc có nhiều áp lực nhưng diễn ra thuận lợi ít gặp rắc rối. Vận tiền bạc của Ngọ chạm đến đỉnh điểm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Trong chuyện tình cảm, Ngọ được gặp gỡ nhiều mối quan hệ mới, có thể sẽ gặp được ý trung nhân trong ngày, đó có thể là đối tượng chung môi trường làm việc, hoặc một người thân của bạn bè. Nói chung vận trình của Ngọ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc trời ban hoặc đếm tiền mỏi tay, Ngọ nhé!

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả