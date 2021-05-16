3 tuổi ĂN NÊN LÀM RA, hỷ sự đổ xuống ầm ầm, làm gì cũng thuận lợi, tiền tiêu pha hoài không hết trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 16/05/2021 18:02

Sách tử vi chỉ rõ, trong 2 tuần tới, 2 con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, hỷ sự liên tục ập đến nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, số ăn nên làm ra, cứ thế mà giàu ú ụ.

Tuổi Thìn

Thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu nên người tuổi Thìn sớm khẳng định được vị thế của mình chốn công sở. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ nên Thìn gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, lương thưởng tăng nhanh đến chóng mặt. 

Nửa đầu năm không mấy suôn sẻ, thế nhưng trong khoảng 2 tuần tới trở đi, con giáp may mắn này sẽ có những bước chuyển biến tích cực trong vận số. Thìn sẽ có những hợp đồng béo bở tìm đến tận tay, tiền  nối đuôi nhau ùa vào túi, tha hồ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hái lộc.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp, khôn khéo lanh lẹ, lại biết cách đối nhân xử thế nên Tý được quý nhân nâng đỡ, bề trên nuông chiều. Càng dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình con giáp tuổi Chuột càng lắm của nhiều tiền, chớp lấy vận may hoàng kim để trở thành đại gia.

Sách tử vi chỉ rõ, trong khoảng  2 tuần tới, con giáp tuổi Tý sẽ có thời gian vượng lộc vượng tài, tiền tỷ đầy két. Khổ tận cam lai, sau những khốn khó gian truân Tý sẽ được hái trái ngọt đời mình với nhà cao cửa rộng, xe sang chờ sẵn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ đầu năm đến nay, Dần đã phải nếm trải không ít đắng cay, khó khăn tủi nhục. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, vì ghen ăn tức ở mà hãm hại hết lần này đến lần khác nên Dần phải lâm vào cảnh khó khăn. Thay vì thuận đường đi lên, càng cố gắng Dần lại càng không được công nhận.

May mắn thay, thời gian tới, ông trời sẽ trả lại cho Dần những gì đã mất theo cấp số nhân. Trong vòng 2 tuần tới, tiền của bủa vây, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết là phúc phần Dần nhận được. Không chỉ vậy, từ nay tới cuối năm, Dần cũng sẽ ngập trong nhung lụa, làm một hưởng mười khiến ai cũng hờn ghen.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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Lá số tử vi chỉ rõ, 3 năm tới, 3 con giáp may mắn này sẽ gặp được cơ hội trời cho ngàn năm có một, thi nhau hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, lên nhà lên xe trong chốc lát khiến bạn bè đỏ mắt ghen tỵ.

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