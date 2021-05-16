3 bộ phận nữ giới càng 'hồng hào căng đầy' đàn ông càng trân quý, cung phụng như 'nữ hoàng'

Tâm linh - Tử vi 16/05/2021 12:21

Quan sát ngay 3 bộ phận này trên cơ thể để biết mình có phải là người phụ nữ mang vận số "vượng phu ích tử", được chồng cưng chiều cung phụng như nữ hoàng hay không.

Lòng bàn tay hồng hào 

Theo nhân tướng học, phụ nữ có lòng bàn tay hồng hào thể hiện sự giàu sang, sung túc. Tiền đổ vào túi bạn nhiều nhưng ít vơi. Bạn kiếm tiền giỏi, giữ tiền còn giỏi hơn gấp trăm lần. Đàn ông lấy được người vợ có nét tướng này, sung sướng cả đời, ngồi không cũng có tiền xài.

Đặc biệt kiểu người này còn có tài chi tiêu hợp lý, không để chồng con phải lâm vào tình cảnh thiếu thốn. Không những vậy, bạn còn có sức khỏe ổn định, ít khi bị bệnh vặt.

Nếu lòng bàn tay bạn trắng bệch, chứng tỏ máu huyết không lưu thông đều, dễ mắc bệnh. Còn lòng bàn tay có màu vàng nhạt thường mắc những bệnh liên quan đến gan.

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Ảnh minh họa: Internet

 Đôi môi căng mọng, hồng tự nhiên

Người phụ nữ hạnh phúc, tràn đầy sức sống thường có đôi môi căng mọng, hồng hào tự nhiên. Không những vậy màu sắc của đôi môi còn cho thấy vận tiền tài, tình duyên của bạn rất vượng. Trong công việc, bạn là người nhiệt tình nên được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Trong chuyện tình cảm, bạn khá đào hoa, đi đến đâu được đàn ông săn đón đến đó.

Bên cạnh đó, những người có đôi môi trắng nhợt, khí huyết không đủ thường có mệnh xấu, túng thiếu tiền bạc. Điều này còn liên quan đến vấn đề sức khỏe, có thể bạn đang thiếu máu hoặc mắc nhiều chứng bệnh khác.

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Ảnh minh họa: Internet

Làn da trắng hồng

Người có gương mặt hồng hào thể hiện sự vượng sắc cả về tiền tài lẫn tình duyên. Vận trình của bạn luôn hanh thông, thuận lợi, làm một lời mười tha hồ tận hưởng cuộc sống. Đây là nét tướng của phụ nữ giàu có, có nguồn năng lượng dồi dào, luôn mang điều tích cực đến cho mọi người. Bên cạnh đó, bạn còn có sức khỏe khá tốt, luôn được chồng thương yêu hết mực.

Những người có gương mặt nhợt nhạt, xám xịt mang vận khí xấu. Vận trình của bạn không tốt, lúc nào cũng lận đận, tiền tiêu hụt trước thiếu sau. Không những vậy, người có sắc mặt này thường mắc nhiều bệnh.

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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