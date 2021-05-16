Chờ đến sau ngày 17/5, 3 con giáp vượng khí tràn trề, làm gì cũng 'thuận ý trời', chỉ đợi thời cơ vun đầy két tiền

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn sẽ nhận được 1 số tiền khủng trong ngày 17/5. Tiền bạc đổ vào nhà như thác nước nhưng chảy ra nhỏ giọt khiến tâm trạng của Thìn vô cùng vui vẻ. Con giáp may mắn này nên chuẩn bị lên kế hoạch cho những chuyện mình muốn làm. Vì thời điểm sắp tới, bạn có thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch với gia đình, bạn bè.

Nhờ được bề trên nâng đỡ nên vận trình ngày một đi lên, Thìn có cơ may hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của Thìn cũng gặp khá nhiều chuyện vui. Người độc thân tuổi Rồng thoát ế, tìm được duyên lành. Người có gia đình, người yêu có tin vui về thành viên khác trong gia đình.

Ngọ là con giáp may mắn về vận tiền tài trong vài ngày tới đây. Ngọ vốn sống là người lương thiện, tử tế nên được nhiều người yêu mến. Nhất là trong công việc, khi gặp khó khăn, Ngọ luôn được cấp trên, đồng nghiệp quý mến tỏ lòng giúp đỡ nên vượt qua nhanh chóng, không thất thoát tiền bạc nhiều.

Từ nay đến hết tháng 5/2021, tử vi ngày mới dự báo bạn tha hồ tiêu tiền, mua sắm không cần nhìn giá. Tận dụng cơ hội này, Ngọ nên chuẩn bị một chuyến đi cùng bạn bè và gia đình. Hãy tự thưởng cho mình những ngày dạo chơi thư giãn trước khi bắt đầu vào dự án mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, đầu tuần tới đây, Dần sẽ là con giáp bản lĩnh đánh đâu thắng đó, tiền bạc đổ về tiêu hoài không vơi. Hễ bước ra đường, Dần sẽ được quý nhân theo sau nâng bước nên kiếp nạn lớn đến mấy cũng vượt qua được. Vận trình của Dần đỏ như son, ngồi không cũng có tiền tiêu không sợ nghèo khổ.

Nếu biết chăm chỉ, nắm bắt cơ hội thật tốt, chắc chắn Dần sẽ nhận được nhiều món quà lớn từ ơn trên ban cho. Đặc biệt tiểu nhân hãm hại Dần thời gian trước cũng thán phục tài năng của Dần. Có thể thời điểm này sẽ làm lúc thuận lợi để Dần biến thù thành bạn, quay trở lại hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả