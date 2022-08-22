Đúng 0h ngày 23/8/2022: 3 con giáp nhận ngàn hỷ sự, lộc lá đầy tràn, sự nghiệp lên hương, tình duyên viên mãn, thuận lợi như "cá gặp nước"

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 19:34

Xem tử vi ngày mới của mười hai con giáp, qua 0h ngày 23/8/2022, có 3 con giáp sau đây vận tốt đang lên, tài - tình viên mãn

Tuổi Dậu  

Với tuổi Dậu thì qua 0h thứ 3 này là thời điểm mà bạn sẽ đón được khá nhiều tin vui đó. Chính Ấn là điềm báo thăng quan tiến chức, khoảng thời gian trước vất vả thì giờ bản mệnh đã tìm được thành quả mà gặt hái thành công. Bản mệnh sẽ được cấp trên ưu ái rất nhiều đó.

 

Người ấy mang tới cho bạn 1 vùng trời riêng mà bạn thỏa sức vẫy vùng, chẳng cần phải lo lắng chuyện này chuyện kia. Có tình yêu nâng đỡ, dường như cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đúng 0h ngày 23/8/2022: 3 con giáp nhận ngàn hỷ sự, lộc lá đầy tràn, sự nghiệp lên hương, tình duyên viên mãn, thuận lợi như 'cá gặp nước' - Ảnh 1
Chính Ấn là điềm báo thăng quan tiến chức, khoảng thời gian trước vất vả thì giờ bản mệnh đã tìm được thành quả mà gặt hái thành công. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được quý nhân mang đến may mắn về tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Để tạo được sự bứt phá trong thời gian tới tuổi Tỵ cần chăm chỉ hơn, mở rộng mối quan hệ và tăng cường kết nối nhé.

Chuyện tình cảm đang khởi sắc, tuổi Tỵ sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của bản mệnh và người ấy cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn.

Đúng 0h ngày 23/8/2022: 3 con giáp nhận ngàn hỷ sự, lộc lá đầy tràn, sự nghiệp lên hương, tình duyên viên mãn, thuận lợi như 'cá gặp nước' - Ảnh 2
Để tạo được sự bứt phá trong thời gian tới tuổi Tỵ cần chăm chỉ hơn, mở rộng mối quan hệ và tăng cường kết nối nhé. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp ngày 23/8/2022 của tuổi Tý cho thấy công việc của Tý diễn ra vô cùng hanh thông. Nếu đang có kế hoạch cần thực hiện thì mọi việc vẫn đang tiến triển theo ý bạn muốn. Về tài vận đang có dấu hiệu thăng tiến. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu nhưng cần phải có kế hoạch cụ thể. Về phương diện tình cảm đang rất tươi sáng. Tuổi Tý có nhiều vệ tinh đeo bám xung quanh. Người có đôi cùng tận hưởng sự lãng mạn.

Đúng 0h ngày 23/8/2022: 3 con giáp nhận ngàn hỷ sự, lộc lá đầy tràn, sự nghiệp lên hương, tình duyên viên mãn, thuận lợi như 'cá gặp nước' - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp ngày 23/8/2022 của tuổi Tý cho thấy công việc của Tý diễn ra vô cùng hanh thông. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chiều nay (22/8), đúng 16h, Thần Tài chống lưng, 3 con giáp tài lộc bừng sáng, vàng chứa cả kho, bạc chất cả núi, hưởng mãi không hết, xài mãi không vơi

Chiều nay (22/8), đúng 16h, Thần Tài chống lưng, 3 con giáp tài lộc bừng sáng, vàng chứa cả kho, bạc chất cả núi, hưởng mãi không hết, xài mãi không vơi

Thần Tài chỉ đích danh, đúng 16h chiều hôm nay 22/8/2022, 3 con giáp có số vượng tài lộc, tiền bạc dâng lên nhanh chóng

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