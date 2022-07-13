Đúng 0h đêm nay (14/7) bước qua Rằm tháng 6 âm lịch: Từng chịu cảnh nước mắt chan cơm vì số phận bạc bẽo, nay 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên như diều gặp gió

Mặc dù công sức của tuổi Mão đã bỏ nhiều để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, nên thực sự đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc.

Những người tuổi Mão quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Nhưng ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, mọi thứ đều có thử thách. Tử vi phương Đông cho thấy đại nạn không chết tất thành đại nghiệp. Theo đó, đúng 0h đêm nay (14/7) thời điểm bước qua ngày Rằm tháng 6 âm lịch, tuổi Mão sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình.

Trong thời gian sắp tới con đường tài lộc của người tuổi Mão sẽ dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy, khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Trong cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm dể có thể chinh phục được mục tiêu mà họ đặt ra. Trong môi trường công việc cũng vậy, họ không ngại bị chỉ trích từ người khác mà luôn sẵn sàng lắng nghe để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 14/07/2022 người tuổi Sửu sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Cụ thể công việc được nhiều người giúp đỡ, nâng tầm trong thời gian này chỉ cần Sửu biết nắm lấy cơ hội ắt tạo nên kỳ tích trong sự thăng tiến của mình tại công ty.

Ngoài ra công việc kinh doanh tới đây cũng phát triển trông thấy, được quý nhân chỉ đường dẫn lối Sửu biết được chỗ nào nên đầu tư sẽ sinh ra tiền từ đó giúp cho tài chính của Sửu ngày càng ổn định.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong công việc, họ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Vì vậy, nhiều người muốn hợp tác làm ăn với người tuổi Dậu.

Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày 14/7 trở đi, những người tuổi Dậu có quý nhân giúp đỡ nên con đương hoạnh tài cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Họ làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Người tuổi Dậu do được cấp trên ưu ái, trọng dụng, lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm