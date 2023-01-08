Đưa vợ vào phòng sinh rồi chồng đi mất hút, đến 5 ngày sau bế con về nhà tôi mới hoảng hồn nhìn cảnh tượng phía trong

Tâm linh - Tử vi 08/01/2023 20:43

Khi mới cưới nhau về kinh tế còn eo hẹp nên anh đề xuất vợ chồng kế hoạch 3 năm rồi tính có con. Thời gian vợ chồng son đó, cứ cuối tuần được nghỉ anh đưa vợ về ngoại, đi du lịch khắp nơi bằng xe máy, ô tô khách.

Chồng em hiền lành lắm, lúc nào cũng nhường nhịn vợ từ ngày yêu đến ngày đã cưới nhau. Dù chỉ là công nhân bình thường, lương tháng chưa nổi 8 triệu đồng nhưng kiếm được bao tiền anh đưa hết cho vợ chẳng giữ lại 1 đồng trong ví. Vợ thích ăn gì, anh đều chạy xe đi mua cho dù lúc ấy có đang nửa đêm hay mưa gió rét mướt.

Anh cũng tâm lý với vợ vô cùng. Khi mới cưới nhau về kinh tế còn eo hẹp nên anh đề xuất vợ chồng kế hoạch 3 năm rồi tính có con. Thời gian vợ chồng son đó, cứ cuối tuần được nghỉ anh đưa vợ về ngoại, đi du lịch khắp nơi bằng xe máy, ô tô khách. Đến nỗi cả xóm biết chuyện đều khen em tốt số lấy được chồng tốt.

Khi biết vợ có em bé, chồng em chiều chuộng làm hết mọi việc trong nhà cho vợ được nghỉ ngơi. Anh không khiến em động chân tay làm bất cứ việc gì, cơm nước anh hầu hạ đến miệng. Được chồng chiều nên em quen, nhiều khi được nước lấn tới còn bắt nạt anh nữa. Nhưng anh chẳng bao giờ to tiếng cự cãi mà chiều theo mọi đòi hỏi vô lý của vợ.

Đưa vợ vào phòng sinh rồi chồng đi mất hút, đến 5 ngày sau bế con về nhà tôi mới hoảng hồn nhìn cảnh tượng phía trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính bởi thế ngày nhập viện đẻ mổ chủ động, sau khi đưa vợ vào viện làm hết các thủ tục sinh, em bắt chồng chạy đi mua cho mấy bắp ngô, bát súp gà dù có thể chả động tới. Tuy nhiên gần viện chỉ mua được súp gà nên anh mang vào cho em trước. Còn ngô thì anh phải chạy xe ra đường cách đó 2km để mua.

Anh đi mua có mấy bắp ngô thôi mà mất hút cả tiếng không liên lạc được. Điện thoại anh cầm theo em gọi cũng không được. Đến lúc em phải lên bàn mổ mà vẫn không thấy tăm hơi chồng đâu. Cũng may bà ngoại lúc đó đến viện kịp nên chăm sóc con gái và cháu ngoại sau sinh. Hỏi thì mẹ em cũng bảo chẳng thấy bóng dáng con rể.

Em gọi về nhà cho bố mẹ chồng cả chục cuộc cũng không ai nghe máy. Rồi sau bà cũng gọi lại bảo ở nhà đang bận việc nhà bác đám cưới nên không lên trên đó với con dâu được. Bà còn nói anh đã về ăn cưới rồi, không phải lo lắng  gì cả.

Sau mổ đẻ em ở viện 5 ngày thì được xuất viện mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chồng và 1 ai nhà chồng lên thăm. Bà ngoại còn cứ bảo 2 mẹ con về ngoại ở cữ nhưng em nhất quyết không chịu. Em phải về nhà để hỏi cho rõ vì sao vợ sinh mà chồng không vào viện thăm ngày nào. Nhưng vừa về đến nhà đã thấy trong nhà rất đông người, nhà lại có thêm 1 bàn thờ mới tinh khói hương nghi ngút như đang có ai mới mất. Em tiến lại thì choáng váng thấy trên bàn thờ có di ảnh của chồng.

Chưa kịp hiểu gì thì mẹ anh còn mang đến một chiếc áo trắng bằng vải xô, khoác lên người em bảo:

“Mặc vào đi con”.

Đưa vợ vào phòng sinh rồi chồng đi mất hút, đến 5 ngày sau bế con về nhà tôi mới hoảng hồn nhìn cảnh tượng phía trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em muốn ngã quỵ khi thấy cảnh đó, cứ bước thấp bước cao làm theo lời mọi người. Thì ra chồng em đã mất mấy ngày trước và ở nhà bố mẹ đã lo đám tang cho anh xong xuôi. Hóa ra hôm đó anh ra ngoài mua ngô cho vợ rồi bị tai nạn trên đường và qua đời. Đúng hôm con em chào đời cũng là ngày chồng em mất. Cả hai bên nội ngoại đều biết nhưng giấu em, về nhà mới cho biết.

Suốt từ sau sinh đến nay vì thương nhớ chồng mà em còn không ăn uống nên bị mất sữa khiến con thơ khóc ngằn ngặt. Cả nhà ra sức tìm cách gọi sữa về cho em rất khổ sở mà vẫn chưa đủ cho con ti khiến em càng thêm stress buồn rầu, mọi người càng sốt ruột. Em phải làm sao đây để đối mặt với nỗi đau này?

Trước Rằm tháng Chạp, 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, vượng tài vượng khí, làm ăn phát đạt, lộc lá tới tấp, đại phú đến gần

Trước Rằm tháng Chạp, 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, vượng tài vượng khí, làm ăn phát đạt, lộc lá tới tấp, đại phú đến gần

Tử vi dự đoán dưới đây là top 3 con giáp sẽ có cuộc sống thăng hoa, sự nghiệp rực rỡ, tiền tiêu thả ga trước Rằm tháng Chạp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 30 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 0 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng