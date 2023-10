Dự đoán tử vi tuần mới ( 9/5 - 15/5 ): THẦN TÀI gõ cửa, THÁI ÂM chiếu mệnh, những con giáp này một bước lên mây, không làm cũng ngồi mát ăn bát vàng, đại cát đại lợi, hưởng hết may mắn thiên hạ, tình duyên đỏ thắm

Chính Quan cho thấy người tuổi Mão có thể đang nắm giữ một chức vụ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần này sự nghiệp của người tuổi Tị về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy ngay từ đầu tuần, bạn đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.

Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu đến vào giữa tuần, vì thế mà đầu tuần chính là lúc bạn chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện làm ăn. Đừng để xảy ra bất cứ sơ suất gì trong quá trình chuẩn bị, có như vậy thì khi cơ hội đến, bạn mới không rơi vào trạng thái bất ngờ, bị động.

Tuy nhiên đường tình duyên chưa có dấu hiệu mới, bạn có lẽ vẫn đang tận hưởng cuộc sống riêng tư và chưa muốn mở lòng để tìm bến bờ hạnh phúc. Một lưu ý nhỏ là khi ra khỏi nhà, bạn cần chú ý đường xá, xe cộ hoặc nên chọn hướng tốt, giờ hoàng đạo.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới, một tuần rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi Ngọ, hứa hẹn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần. Chính Tài cho thấy bạn có cơ hội được thưởng nóng, trong khi Thiên Tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi. Tài vận của con giáp may mắn tuần này cũng càng ngày càng đi lên. Tuần này có khá nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn hãy nắm bắt thời cơ và mạnh mẽ thử sức, chỉ cần chuyên tâm, chắc chắn là bạn sẽ sớm nhận về quả ngọt xứng đáng.

Chuyện tình cảm lại có đôi chút trục trặc khi cả hai thường xuyên tranh cãi, mâu thuẫn chỉ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt. Cả hai không ai chịu nhường ai khiến mọi chuyện dễ lâm vào bế tắc. Người độc thân trong tuần này vì giỏi ăn nói, có tài năng mà đã hấp dẫn được người khác giới. Hãy chọn người chân thành và đối xử tốt với mình nhé.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo