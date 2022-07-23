Dự đoán tử vi Chủ Nhật ngày 24/7/2022, TRỜI ĐẤT DUNG HÒA, 3 con giáp này thu gom vận may, gặt hái tài lộc, hưởng thụ tinh hoa

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 17:58

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 24/7/2022, 3 con giáp này hưởng trọn tinh hoa đất trời nên đánh đâu thắng đó, làm ăn thông thuận, tài lộc đầy tràn, vạn sự như ý, cầu được ước thấy.

Tuổi Sửu

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 24/7/2022, người tuổi Sửu là con giáp có tài vận hanh thông, khởi sắc nhất trong 12 con giáp, cả chính tài và thiên tài đều phất lên nhanh chóng. Điều này vô cùng có lợi cho việc đầu tư, kinh doanh.

Thời gian này, tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi trở thành đại gia lúc nào không hay.

con giap may man 1
Theo tử vi Chủ Nhật ngày 24/7/2022, người tuổi Sửu là con giáp có tài vận hanh thông, khởi sắc nhất trong 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng trong danh sách những con giáp giàu sang, thịnh vượng nhất Chủ Nhật ngày 24/7/2022 phải kể đến tuổi Tý. Người tuổi Tý có đầu óc thông minh, lanh lợi, tư duy linh hoạt, nhạy bén với kim tiền. Họ luôn cố gắng tìm kiếm và tạo ra những cơ hội để gặt hái được nhiều tiền tài, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chính nhờ những đức tính này mà người tuổi Tý gặp được rất nhiều cơ hội đầu tư, phát triển công việc, vạn sự được hanh thông, thuận lợi, làm việc gì cũng thành. Từ đó, đem tới nguồn lợi dồi dào, tài lộc thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, chẳng mấy mà con giáp may mắn này tậu được nhà đẹp, xe sang, cuộc sống vinh hoa phú quý thoải mái chi tiêu.

con giap may man 2
Đứng trong danh sách những con giáp giàu sang, thịnh vượng nhất Chủ Nhật ngày 24/7/2022 phải kể đến tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn tính điềm đạm, hoạt bát, làm việc gì cũng lạc quan, rộng lượng. Trong cuộc sống, người cầm tinh con Dê nhẹ nhàng, hiền lành nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Tuổi Mùi cứ lặng thầm, nhưng sôi sục cố gắng từng ngày. Vì vậy không có gì lạ khi vào Chủ Nhật ngày 24/7/2022, bản mệnh sẽ gặt hái được thành quả.

Những ai từng xem thường con giáp này sẽ vô cùng kinh ngạc, không ngờ tuổi Mùi như "lột xác", một bước lên đỉnh cao thành công. Chủ Nhật ngày 24/7/2022, sự trợ giúp của phúc tinh khiến nỗ lực của tuổi Mùi càng được đền đáp xứng đáng, công danh, tiền bạc đổ về không ngớt.

con giap may man 3
v - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (24/7/2022), CÂY TÀI LỘC NỞ HOA, 3 con giáp nay được 'tiếp tế' vận may, số mệnh chắc chắn giàu sang, tài chính thăng hoa vô cùng

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (24/7/2022), CÂY TÀI LỘC NỞ HOA, 3 con giáp nay được 'tiếp tế' vận may, số mệnh chắc chắn giàu sang, tài chính thăng hoa vô cùng

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 16 giờ chiều ngày mai (24/7/2022), 3 con giáp này có vận mệnh cát tường, tài chính hưng vượng vô cùng, sự nghiệp thăng tiến, giàu lên trông thấy, vạn sự hoàn mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi Chủ Nhật tử vi tử vi Chủ Nhật ngày 24/7/2022 tử vi ngày 24/7/2022 tử vi ngày 24/7 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ