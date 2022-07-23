Từ ngày 24/7 đến 1/8, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, 3 con giáp này 'thay da đổi thịt' thành ĐẠI GIA, một bước đến vinh quang, tài lộc rực sáng như vầng thái dương

Từ ngày 24/7 đến 1/8, người tuổi Dậu có tình hình tương đối ổn định, tài chính vững mạnh, không lo thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Người tuổi Tuất thường rất thông minh, tài giỏi nhưng vì vận may không mỉm cười nên không được người đời trọng dụng.

Từ ngày 24/7 đến 1/8 cũng là lúc tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác. Cụ thể, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp và gia đạo ổn định, công việc ngày càng thăng hoa, tài lộc nở rộ thu về bao nhiêu của cải khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.