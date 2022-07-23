Từ ngày 24/7 đến 1/8, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, 3 con giáp này 'thay da đổi thịt' thành ĐẠI GIA, một bước đến vinh quang, tài lộc rực sáng như vầng thái dương

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, trong giai đoạn từ ngày 24/7 đến 1/8, 3 con giáp này có vận số giàu sang, tài lộc khởi sắc vô cùng, tiền của đề huề, hầu bao rủng rỉnh, phú quý cát tường, vinh sủng như hoa.
- Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 24/7/2022, NGŨ HÀNH TRỌN VẸN, 3 con giáp này hưởng lộc trời ban, phát tài như ý, giàu sang phú quý, tiền của đề huề
- Tử vi Chủ Nhật ngày 24/7/2022 của 12 con giáp: Mão - Ngọ may mắn tiền bạc dư dôi, giàu sang phú quý, Sửu - Tỵ bị tiểu nhân quấy phá, thất thoát tiền của
Tuổi Dậu
Từ ngày 24/7 đến 1/8, người tuổi Dậu có tình hình tương đối ổn định, tài chính vững mạnh, không lo thiếu tiền. Bản mệnh chỉ cần phát huy hết điểm mạnh của mình đúng lúc là có thể nhân đôi, nhân ba, ngồi trên túi tiền.
Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, cần cù nên có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm ăn kinh doanh phát triển ổn định, không có sự biến động lớn. Chỉ cần tập trung làm việc, giữ chữ tín thì con giáp may mắn này không có gì đáng lo ngại. Nếu có thời gian, tuổi Dậu có thể học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn.
Tuổi Tuất
Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Người tuổi Tuất thường rất thông minh, tài giỏi nhưng vì vận may không mỉm cười nên không được người đời trọng dụng.
Từ ngày 24/7 đến 1/8 cũng là lúc tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác. Cụ thể, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp và gia đạo ổn định, công việc ngày càng thăng hoa, tài lộc nở rộ thu về bao nhiêu của cải khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Tuổi Sửu
Từ ngày 24/7 đến 1/8, những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản. Thời gian tới, tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.
Tử vi 12 con giáp cho hay, từ ngày 24/7 đến 1/8 là lúc mà tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.