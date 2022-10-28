Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10), Thiên Vương độ trì, Nhật Nguyệt giá lâm, 3 con giáp thảnh thơi kiếm tiền, nhà xe có đủ, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 11:48

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10), có Nhật Nguyệt giá lâm, 3 con giáp may mắn làm giàu, vận trình suôn sẻ vô cùng, như ý cát tường, làm 1 hưởng 10.

Tuổi Hợi

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10) cho thấy, đường sự nghiệp của tuổi Hợi rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho Tuổi Tỵ không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoảng không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10), Thiên Vương độ trì, Nhật Nguyệt giá lâm, 3 con giáp thảnh thơi kiếm tiền, nhà xe có đủ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Tử vi 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10) cho thấy, đường sự nghiệp của tuổi Hợi rất hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp có nói, những người tuổi Mùi thông minh, có ý chí hơn người. Họ sống hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuổi Mùi dù xuất thân từ gia cảnh nào cũng không bao giờ than thân trách phận. Thay vào đó, họ sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn, mang đến sự ấm no, hạnh phúc cho những người thân của mình.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10), người tuổi Mùi là một trong những con giáp sinh được hưởng phúc phần, may mắn. Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này trong năm tới sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được "thơm lây".

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10), Thiên Vương độ trì, Nhật Nguyệt giá lâm, 3 con giáp thảnh thơi kiếm tiền, nhà xe có đủ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10), người tuổi Mùi là một trong những con giáp sinh được hưởng phúc phần, may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Tam Hợp trong tử vi của tuổi Mão trong 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10) cho thấy bản mệnh mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Tử vi 12 con giáp có nói, đây là thời điểm mà Tuổi Mão có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10), Thiên Vương độ trì, Nhật Nguyệt giá lâm, 3 con giáp thảnh thơi kiếm tiền, nhà xe có đủ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Cục diện Tam Hợp trong tử vi của tuổi Mão trong 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10) cho thấy bản mệnh mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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