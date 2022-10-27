Tử vi ngày 29/10/2022, Cát Tinh vẫy gọi, tiền đồ xán lạn, 3 con giáp thay mệnh đổi vận, một bước phất lên thành đại gia, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 23:59

Theo tử vi ngày 29/10/2022, 3 con giáp có Cát Tinh trợ mệnh nên sự nghiệp khởi sắc không ngừng, cung tài rực sáng, bước đến thành công.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 29/10/2022, tuổi Mão trong cung Phúc Đức có Phượng Các và Phúc Tài cát tinh trợ mệnh, thoát khỏi những nỗi buồn lo quẩn quanh trước đó. Tất nhiên vận trình nó cũng biến chuyển từ từ chứ không có giật cục chuyển từ nghèo sang giàu, từ xui tận mạng sang may mắn hết chỗ chê.

Đại vận đã tới, tuổi Mão được quý nhân che chở, Thần Tài giúp sức nên có nhiều cơ hội để phát tài lắm đó. Nhưng bản mệnh nhớ là đừng có kén chọn, cân đo đong đếm quá nhiều mà cuối cùng bao nhiêu cơ hội đều vụt qua hết. Thời cơ đến thì bản mệnh hãy nắm bắt ngay, tránh để “đêm dài lắm mộng”, muốn 1 đêm thức dậy trở thành tỷ phú thì không có nhưng đếm tiền mỏi tay thì cũng có cơ hội đó.

Tử vi ngày 29/10/2022, Cát Tinh vẫy gọi, tiền đồ xán lạn, 3 con giáp thay mệnh đổi vận, một bước phất lên thành đại gia, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Theo tử vi ngày 29/10/2022, tuổi Mão trong cung Phúc Đức có Phượng Các và Phúc Tài cát tinh trợ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày 29/10/2022, vận may sẽ mỉm cười với vận trình của những người tuổi Hợi, nên mọi quyết định trong công việc đều trở nên dễ dàng và suôn sẻ. Ngoài ra, họ vẫn nên kiên trì tiếp tục những việc đang làm thì sẽ có kết quả tốt hơn.

Tử vi ngày 29/10/2022 có nói, đây là thời điểm tuổi Hợi dễ gặp may mắn nhất, tức là giai đoạn cao trào rực rỡ nhất, khi họ có cơ hội thêm số cho tài khoản, có nợ nần gì thì cũng trả được hết, thậm chí giàu có sung túc, hoặc chí ít cũng có cuộc sống dư dả không cần lo gánh nặng tài chính.

Tử vi ngày 29/10/2022, Cát Tinh vẫy gọi, tiền đồ xán lạn, 3 con giáp thay mệnh đổi vận, một bước phất lên thành đại gia, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Theo tử vi ngày 29/10/2022, vận may sẽ mỉm cười với vận trình của những người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ có khả năng nhìn xa trông rộng, đầu óc kinh doanh tốt, người tuổi Mùi trong ngày 29/10/2022 sẽ nắm bắt nhiều thời cơ lý tưởng. Đây là sự kiện bứt phá trong vận trình công danh của con giáp này. Sự thăng tiến cũng kéo theo tài vận dồi dào, dư dả.

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ các khoản thu chính phụ đều tăng, Mùi sẽ tậu thêm tài sản. Vận may tài lộc của con giáp này cực vượng nên mọi khoản đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định tài chính, người tuổi Mùi nên tham khảo ý kiến của cao nhân.

Tử vi ngày 29/10/2022, Cát Tinh vẫy gọi, tiền đồ xán lạn, 3 con giáp thay mệnh đổi vận, một bước phất lên thành đại gia, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Nhờ có khả năng nhìn xa trông rộng, đầu óc kinh doanh tốt, người tuổi Mùi trong ngày 29/10/2022 sẽ nắm bắt nhiều thời cơ lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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