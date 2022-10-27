Đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp gánh lộc về nhà, mở cửa đón phú quý, tiền tiêu không xuể, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 19:48

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10), 3 con giáp may mắn này được Thần Tài phù trợ và giúp đỡ nên sự nghiệp leo thang và tiền của đề huề.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ can đảm kiên cường trong cuộc sống. những người tuổi Dậu cũng rất giàu tham vọng, luôn phấn đấu để đạt được vị trí đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mình làm việc.

Dù là trong tình yêu hay sự nghiệp thì con giáp tuổi Dậu cũng không thể dễ dàng dừng bước. Họ luôn hướng tới những cấp độ tiếp theo, luôn bứt phá và vượt lên chính mình. Đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10), con giáp tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về.

Đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp gánh lộc về nhà, mở cửa đón phú quý, tiền tiêu không xuể, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10), con giáp tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10), người tuổi Tỵ có thể kê cao gối mà ngủ vì vây quanh bạn là những tin vui bất ngờ, nhất là về mặt tài chính, khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Trải qua quãng thời gian dài thử nghiệm, tìm tòi, cuối cùng bạn cũng có được thành công bước đầu trong công việc, sự nghiệp. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, cộng thêm với quý nhân trợ giúp và cả Thần Tài chiếu cố, phúc khí của con giáp này ngày càng vượng, tiền tài công danh như ý.

Đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp gánh lộc về nhà, mở cửa đón phú quý, tiền tiêu không xuể, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10), người tuổi Tỵ có thể kê cao gối mà ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10), con giáp Sửu sẽ nhận thấy những thay đổi tích cực trong cả cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp. Khi cơ hội làm giàu đến, tuổi Sửu nên nắm bắt để không bỏ lỡ cơ hội duy nhất này. Thời gian này, tuổi Sửu có cơ hội xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10) sẽ là một khởi đầu mới hứa hẹn, đẹp đẽ hơn với tuổi Sửu. Tuy nhiên, con giáp này cần nhớ rằng không được vì vận may trời cho mà lơ là, phải luôn chăm chỉ như vốn dĩ để cuộc sống ngày càng tấn tới.

Đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp gánh lộc về nhà, mở cửa đón phú quý, tiền tiêu không xuể, ăn nên làm ra - Ảnh 3
Đúng 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30/10), con giáp Sửu sẽ nhận thấy những thay đổi tích cực trong cả cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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