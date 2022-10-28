Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, Tinh Tú trên cao hội tụ, 3 con giáp thành công chạm vinh quang, tài lộc 'phi nước đại', đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 09:48

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, dưới sự thúc đẩy của vạn Tinh Tú, 3 con giáp này mắn mắn vượt trội, giàu càng thêm giàu, tài lộc vô cùng khởi sắc.

Tuổi Tý

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, người tuổi Tý có một ngày làm việc thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn biết sắp xếp công việc để thực hiện tuần tự nên cho dù có bận rộn đến thế nào đi nữa, bạn cũng không cảm thấy hoang mang, bối rối.

Một số người có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chỉ ra những điểm yếu mà bạn cần phải khắc phục. Vì thế, con giáp này nên chú ý lắng nghe để rút ra những bài học bổ ích cho riêng mình.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, Tinh Tú trên cao hội tụ, 3 con giáp thành công chạm vinh quang, tài lộc 'phi nước đại', đổi đời trong chớp mắt - Ảnh 1
Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, người tuổi Tý có một ngày làm việc thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn tự tin và tràn đầy động lực. Họ rất tự tin vào khả năng của bản thân mình. Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022 là lúc để con giáp tuổi Thìn thể hiện những điểm mạnh nổi bật của mình. Trong công việc, họ nhận được sự yêu mến hơn đến từ cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn có thể không tránh khỏi khó khăn song sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa nhờ quý nhân xuất hiện dẫn đường chỉ lối. Nhìn chung, gia đình, sự nghiệp và tài lộc của con giáp may mắn này sẽ ngày càng viên mãn. Đây thực sự là khoảng thời gian đáng chờ đợi với con giáp này.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, Tinh Tú trên cao hội tụ, 3 con giáp thành công chạm vinh quang, tài lộc 'phi nước đại', đổi đời trong chớp mắt - Ảnh 2
Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022 là lúc để con giáp tuổi Thìn thể hiện những điểm mạnh nổi bật của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ nhanh nhẹn, tài giỏi hơn người, tuy nhiên họ lại dễ bị người khác ganh ghét, luôn tìm cách hãm hại, thọc gậy bánh xe. Bởi họa tiểu nhân nên thời gian qua tuổi Thân sẽ gặp không ít khó khăn vì kẻ gian quấy phá, bôi nhọ.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, tuổi Thân sẽ có cơ hội vực lại phong độ ban đầu, bản mệnh sẽ lấy lại những gì đã mất, thậm chí còn gấp hàng vạn lần thời gian trước. Nhờ được quý nhân phù trợ, nâng bước chỉ đường, tuổi Thân sẽ phú quý, giàu sang nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả ga, đời cứ như ánh hào quang chói lọi, muốn khổ cũng không được.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, Tinh Tú trên cao hội tụ, 3 con giáp thành công chạm vinh quang, tài lộc 'phi nước đại', đổi đời trong chớp mắt - Ảnh 3
Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, tuổi Thân sẽ có cơ hội vực lại phong độ ban đầu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 29/10/2022, Cát Tinh vẫy gọi, tiền đồ xán lạn, 3 con giáp thay mệnh đổi vận, một bước phất lên thành đại gia, đếm tiền mỏi tay

Tử vi ngày 29/10/2022, Cát Tinh vẫy gọi, tiền đồ xán lạn, 3 con giáp thay mệnh đổi vận, một bước phất lên thành đại gia, đếm tiền mỏi tay

Theo tử vi ngày 29/10/2022, 3 con giáp có Cát Tinh trợ mệnh nên sự nghiệp khởi sắc không ngừng, cung tài rực sáng, bước đến thành công.

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