Dự đoán sức khỏe năm mới 2024 của 12 cung hoàng đạo​: Bọ Cạp cẩn thận chấn thương, Kim Ngưu kiểm soát căng thẳng, Xử Nữ bệnh cũ tái phát

Tâm linh - Tử vi 02/01/2024 22:01

​Đây là tất cả thông tin về sức khỏe của bạn trong năm 2024​.

Năm 2024 là năm mang năng lượng của số 8 cũng như nhiều con số thiên thần tiềm ẩn trong đó. Năm nay cũng được đặc trưng bởi một số lần di chuyển quan trọng của các hành tinh lớn nên sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Hãy cùng xem vấn đề sức khỏe của từng cung hoàng đạo trong năm mới nhé.

1. Bạch Dương

Cảnh giác với tình trạng bồn chồn do thói quen ngủ không đều. Giữ đủ nước và nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu bạn phải di chuyển nhiều trên đường, hãy chú ý đến sự mệt mỏi. Ảnh hưởng của sao Mộc gợi ý các vấn đề tiềm ẩn về tiêu hóa, như chứng khó tiêu. Ngoài ra, hãy thận trọng về nhiễm trùng mắt và có thể bị đau khớp hoặc cơ.

2. Nhân Mã

Thỉnh thoảng có thể gặp một số vấn đề sức khỏe nhỏ. Hãy cân nhắc việc thay đổi lối sống và thói quen ăn uống của bạn. Giữ dáng bằng cách tập thể dục thường xuyên và các hoạt động vui chơi. Hãy cẩn thận nước để tránh tai nạn và các bệnh lây truyền qua đường nước. Nhận ánh sáng mặt trời và ăn uống lành mạnh để có sức khỏe tổng thể tốt. 

3. Song Tử

Tập trung vào việc ăn uống lành mạnh. Tin tốt cho những người có vấn đề về tim hoặc huyết áp, mọi thứ đang tốt lên. Nếu bạn chưa quen với yoga hoặc thiền, hãy mong đợi kết quả tốt. Hãy để ý đến sức khỏe của vợ/chồng bạn và thận trọng với các vấn đề về cột sống hoặc ngực.

Dự đoán sức khỏe năm mới 2024 của 12 cung hoàng đạo​: Bọ Cạp cẩn thận chấn thương, Kim Ngưu kiểm soát căng thẳng, Xử Nữ bệnh cũ tái phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4. Cự Giải 

Hãy thử uống nước ấm hàng ngày và chuẩn bị sẵn các chất bổ sung tiêu hóa để tránh các vấn đề phổ biến như đầy hơi hoặc chướng bụng. Mặc dù không phải lúc nào bạn cũng cẩn thận với thức ăn của mình nhưng hãy lưu ý rằng việc ăn uống không đúng lúc và không kiểm soát có thể phá vỡ thói quen sức khỏe của bạn. Việc tuân thủ kế hoạch ăn kiêng hoặc tập thể dục có thể khó khăn do lịch làm việc bận rộn.

5. Sư Tử​

Năm nay, hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bạn và vợ/chồng bạn. Hãy coi chừng sự mệt mỏi, các vấn đề về dạ dày và căng thẳng tinh thần. Nếu các vấn đề sức khỏe mãn tính quay trở lại, liên hệ bác sĩ nhanh chóng có thể giúp ích. 

6. Xử Nữ

Bây giờ là lúc bạn nên chú tâm đến những tình huống kiệt quệ về mặt cảm xúc để ngăn chặn các vấn đề sức khỏe trong quá khứ quay trở lại. Căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến mệt mỏi tột độ, ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn - điều mà bạn nên tránh xa. Hãy chú ý đến tác hại hoặc thương tích tiềm ẩn từ các vật sắc nhọn.

Dự đoán sức khỏe năm mới 2024 của 12 cung hoàng đạo​: Bọ Cạp cẩn thận chấn thương, Kim Ngưu kiểm soát căng thẳng, Xử Nữ bệnh cũ tái phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

7. Thiên Bình

Giữ nước để tránh mất nước. Thực hiện các bài tập thở thường xuyên để tránh nhiễm trùng đường hô hấp. Hãy chú ý đến chứng khó tiêu, các vấn đề về dạ dày và khó chịu ở ngực trong năm nay. Nếu bạn đang phải đối mặt với các tình trạng như huyết áp cao, tiểu đường hoặc ung thư, hãy tuân thủ chế độ ăn uống, thuốc men và tập thể dục theo quy định.

8. Bọ Cạp

Cẩn thận với những cú ngã từ trên cao và gãy xương. Tuân thủ chế độ ăn uống cân bằng, đều đặn để tránh béo phì. Đến bệnh viện để kiểm tra, đặc biệt là các vấn đề về tuần hoàn máu. Dành thời gian cho các hoạt động tâm linh để quản lý cảm xúc và giảm căng thẳng. Giữ thói quen ăn uống sạch sẽ để ngăn ngừa các vấn đề về gan và thận.

9. Kim Ngưu​

Hãy cẩn thận để không tăng thêm cân. Hãy tập trung vào sức khỏe của bạn. Hãy thử các hoạt động như yoga hoặc đi bộ để kiểm soát căng thẳng và tránh bị ốm. Nếu bạn có vấn đề liên quan đến máu hoặc khả năng miễn dịch thấp, hãy cẩn thận hơn. Ăn ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm hữu cơ có thể giúp bạn giữ dáng.

Dự đoán sức khỏe năm mới 2024 của 12 cung hoàng đạo​: Bọ Cạp cẩn thận chấn thương, Kim Ngưu kiểm soát căng thẳng, Xử Nữ bệnh cũ tái phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

10. Ma Kết

Đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bạn, nhưng đừng hoảng sợ. Hãy chú ý các vấn đề liên quan đến gan, ruột, vùng thắt lưng và đầu gối. Tránh ăn quá nhiều và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Hãy chăm sóc đôi mắt của bạn và chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật có thể xảy ra.

11. Bảo Bình

Bỏ rượu, thịt và đồ chiên nhiều dầu mỡ để tránh các vấn đề về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu bạn thích ăn uống, hãy cẩn thận với bệnh viêm dạ dày nặng. Kiểm tra thường xuyên các cơn đau thấp khớp, các vấn đề về thần kinh và viêm khớp. Khám sức khỏe định kỳ là điều bắt buộc, đặc biệt đối với các bệnh mãn tính.

12. Song Ngư

Hãy cẩn thận để tránh tai nạn hoặc thương tích, chẳng hạn như rơi từ trên cao hoặc những rủi ro nhỏ trên đường. Đừng tập trung quá nhiều vào những rắc rối trong quá khứ để tránh cảm giác chán nản hoặc bộc phát cảm xúc. Tham gia vào các cuộc nói chuyện tâm linh và áp dụng tư duy triết học để tránh xa các vấn đề sức khỏe.

(Tác giả: Sidhharrth S Kumaar - Nhà thần số học Ấn Độ, người sáng lập NumroVani)

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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