Từ 1/1 đến 21/1/2024, 3 con giáp của cải bạt ngàn, chắc chắn giàu to, tài lộc tăng gấp 5 gấp 10

Từ 1/1 đến 21/1/2024, tuổi Thìn hãy cố gắng xây dựng những mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong thời điểm này. Có thể những người bản mệnh quen hiện giờ sẽ giúp ích cho bản mệnh rất nhiều trong tương lai.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn cần phải cho nửa kia một khoảng tự do cá nhân, không nên quản lý nửa kia quá chặt chẽ như vậy. Hãy tin tưởng đối phương nhiều hơn, như vậy thì mối quan hệ của hai người mới có thể bền vững.

Người làm lãnh đạo hãy dành thêm thời gian để hiểu hơn về nhân viên của mình, như vậy, bản mệnh có thể sắp xếp được đúng người đúng việc trong tương lai, khiến công việc tiến triển thuận lợi và gặt hái thành công.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp phát tài tháng 1/2024 dương lịch. Vận trình tài lộc của bạn khá đáng kỳ vọng bởi đây chính là lúc bạn gặt hái thành quả lao động tương xứng với công sức của mình.

Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến.

Tuy nhiên, bạn hãy nhớ kiếm tiền nên dựa vào công sức của chính mình, chớ nên quá tham lam, làm giàu phi pháp thì dễ vướng vào vòng lao lý, cuối cùng lại trắng tay.

Người làm công ăn lương có một nguồn thu tương đối ổn định. Bên cạnh tiền lương hàng tháng thì không thể thiếu được các khoản tiền thưởng…

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi từ 1/1 đến 21/1/2024, cho thấy người tuổi Tỵ chắc chắn trong quyết định của bản thân.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay làm việc nghiêm túc, nhiều người khen ngợi.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ thẳng thắng khi chia sẻ với đối phương.

Tài lộc: Giữ ổn định thu nhập, tăng thời gian làm việc.

Sức khoẻ: Bạn chu đáo trong việc ăn uống, làm việc cẩn thận sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.