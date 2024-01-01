Tử vi tuần mới (1/1-7/1): 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, phú quý vô lượng, tiền về dồn dập, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1), tuổi Dần khá e dè trong công việc. Dù gặp phải vấn đề khó khăn, bản mệnh cũng thường giấu trong lòng chứ không chủ động trao đổi với cấp trên hoặc người có kinh nghiệm.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, tuổi Dần nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông Nam.

Có một sự thật cần phải thừa nhận rằng không ai biết rõ được mọi chuyện, vì thế con giáp này không nên xấu hổ vì những điều mình chưa biết. Ngược lại, càng tích cực, chủ động học hỏi, bản mệnh càng tiến bộ nhanh chóng hơn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dường như nắm giữ vị trí dẫn đầu về may mắn trong năm nay. Tử vi tuần mới (1/1-7/1), quẻ vận của bản mệnh đã chuyển biến tích cực đáng kể với sự góp mặt của các tinh tú may mắn. Với người làm công ăn lương, cánh cửa thăng tiến và tăng lương mở ra rộng lớn. Cùng với đó là triển vọng tài chính phát đạt.

Với người đang dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh, nguồn lực tài chính và số lượng đơn hàng dự kiến sẽ tăng lên đáng kể. Vận may cũng đóng vai trò quan trọng, đẩy mạnh khả năng biến hoá các ý tưởng kinh doanh mới thành hiện thực thành công.

Người tuổi Thân thậm chí còn có thể gặp những điều bất ngờ mang lại hương vị mới mẻ cho cuộc sống. Chẳng hạn tỉ lệ trúng số của bản mệnh có thể cao hơn mức trung bình, mang lại niềm vui không ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới (1/1-7/1), người tuổi Mão rất có lòng tin trong tình yêu.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão vốn dĩ có thời gian dành riêng cho việc học, nhưng bạn lại thay đổi quyết định.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão chưa thực sự hạnh phúc khi ở cạnh người bạn yêu thương.

Tài lộc: Linh hoạt điều chỉnh kinh tế phù hợp.

Sức khoẻ: Có đủ thời gian thư giãn, làm việc bản thân yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.