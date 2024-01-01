3 ngày liên tiếp tới (2, 3 và 4/1), tuổi Mão cần phải cẩn thận và tỉ mỉ hơn nữa trong công việc nếu không muốn xảy ra sai sót. Dù là trong công việc quen thuộc, những nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn.

Về mặt tình cảm, người còn độc thân có mối quan hệ khá hài hòa với mọi người xung quanh, có một vài người muốn giới thiệu đối tượng cho bản mệnh. Hãy mở lòng mình, tuổi Mão có cơ hội gặp được người như ý.

Trên phương diện tài lộc, bản mệnh có thể rơi vào tình trạng quá nóng nảy khi quyết định đầu tư, do đó, hãy sẵn sàng tinh thần đối diện với tổn thất có thể xảy ra. Hãy coi đó là một bài học đắt giá để không mắc phải trong tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Hợi rất hòa nhã, dễ gần, tính tình luôn dĩ hòa vi quý. Thành tích về mọi mặt của họ đều rất xuất sắc.

Từ tháng 1 dương, con giáp tuổi Hợi đã có sự thăng tiến đáng kể, xua tan đi những chán nản, u ám vì thất bại trong năm trước.

Họ không chỉ kiếm tiền tốt hơn, sự nghiệp khởi sắc mà những muộn phiền trong lòng cũng tan biến. Đối với con giáp này lợi nhuận thu về ổn định, đón nhiều niềm vui bất ngờ.

Người tuổi Hợi sẽ không phải lo lắng về các vấn đề trong tháng đầu tiên năm 2024, rắc rối gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 3 ngày liên tiếp tới (2, 3 và 4/1), người tuổi Thìn may mắn trong công việc.

Công việc: Người tuổi Thìn cho bản thân không gian làm việc, tập trung phát triển dự án.

Tình cảm: Tình cảm vẫn nhận được sự tôn trọng bất ngờ.

Tài lộc: Khai thác tốt vốn đầu tư, điều chỉnh lại tài chính.

Sức khoẻ: Khỏe mạnh, luôn căng tràn sức lực khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.