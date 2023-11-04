Dự đoán cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, ‘lắc mình thành đại gia’, vận đỏ chạm nóc, tiền vàng chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 19:50

Tử vi dự đoán, cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này hoàn toàn có thể lắc mình trở thành đại gia với nguồn thu khổng lồ, các vấn đề về tài chính được giải quyết triệt để, không còn nỗi lo lắng về tiền bạc thường trực nữa.

Tuổi Thân

Vốn là người thông minh lanh lợi, phàm những chuyện cần tính toán đường xa, cần sự linh hoạt thích nghi với thời cuộc thì con giáp này làm cực kỳ tốt, hiếm ai có thể vượt qua được. Tài năng chẳng thiếu, chỉ là thời gian mấy năm trước những bạn sinh năm Khỉ luôn chịu sự kìm kẹp của Thái Tuế nên mới chẳng thể vượng phát, tài lộc khó bề đạt được mong muốn.

Tuy nhiên, cuối tháng 9 âm lịch, con giáp này sẽ được giải thoát khỏi vòng khống chế của hung tinh, lại gặp được nhiều cát tinh tương trợ. Công việc tiến triển tốt, con đường công danh sự nghiệp rộng mở thênh thang. Chuyện tăng lương tăng thưởng cũng không còn quá xa xôi với bản mệnh. Tài vận của con giáp này cũng được cải thiện rõ rệt.

Dự đoán cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, ‘lắc mình thành đại gia’, vận đỏ chạm nóc, tiền vàng chất cao như núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đa số những người t.uổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình đầy đủ nhưng họ có đủ bản lĩnh để tạo ra sự giàu có cho chính mình. Ưu điểm tuyệt vời nhất của t.uổi Mùi là họ luôn biết mình ở đâu, biết nhìn xa trông rộng, thay đổi khuyết điểm để thích ứng với môi trường sống. Người tuổi Mùi luôn biết cố gắng và nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, sau tất cả họ sẽ gặt hái được nhiều thành công như mình mong muốn.

Tử vi học có nói, cuối tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng gặp được cơ hội tốt để phát triển. Trước đây khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian này, cuộc sống tuổi Mùi sẽ ngày càng thắng hoa tốt đẹp, nếu may mắn có thể trở thành người quyền lực và giàu có, đặc biệt là sức ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, tiền tài tình cảm đều viên mãn.

Dự đoán cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, ‘lắc mình thành đại gia’, vận đỏ chạm nóc, tiền vàng chất cao như núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Cuối tháng 9 âm lịch có thể nói là thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tị trên phương diện tài lộc, các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương thăng chức, cải thiện cuộc sống.

Người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Bạn có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, những khoản đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Điều quan trọng là bạn hãy xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, dù có gặp khó khăn cũng không lo lạc mất phương hướng. Đặc biệt, chớ nên nghe theo lời rủ rê, xúi giục của người khác, kẻo đến lúc mất tiền mất cả danh dự.

Dự đoán cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, ‘lắc mình thành đại gia’, vận đỏ chạm nóc, tiền vàng chất cao như núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày cuối tuần (20/10 - 22/10), 3 con giáp chạm túi tiền Thần Tài, bạc vàng bao la, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Đúng 3 ngày cuối tuần (20/10 - 22/10), 3 con giáp chạm túi tiền Thần Tài, bạc vàng bao la, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

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